'मैडम के हाथ में मैग्नेट था क्या?' चलती ट्रेन से उतर रही महिला ने की बड़ी गलती, शख्स ने मौत को मात देकर बचाई जान

Train viral video: केरला में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक महिला की लापरवाही ने उसकी खुद की जान को खतरे में डाल दिया. यह घटना तब हुई जब महिला चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी. बता दें कि ट्रेन से जुड़ी इस तरह की कई घटनाएं सामने आती हैं. हालांकि इस घटना में महिला ने जो गलती की है, उसे अगर आप भी देखेंगे तो महिला को सलाह देने लगेंगे. हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते एक शख्स ने महिला को बचा लिया. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- "मौत को छूकर वापस आया शख्स! खाना खिलाते वक्त मगरमच्छ ने किया हमला, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो"

शख्स ने बचाई महिला की जान

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला एक ट्रेन से उतर रही है. जहां महिला के उतरने से पहले ही एक लड़की भी ट्रेन से उतरी थी और उसको उतरने में कोई दिक्कत नहीं हुई. हालांकि महिला अपनी गलती के चलते मुसीबत में पड़ती दिखी. दरअसल लड़की तेजी के साथ धीरे-धीरे चल रही ट्रेन से उतर गई, लेकिन महिला बहुत आराम से ट्रेन से उतरती है और इस दौरान वह वह अपना हाथ ही ट्रेन से नहीं हटाती है. इसके चलते उसका हाथ ट्रेन में ही फंसा रह जाता है और वो गिरने लगती है. हालांकि तभी पास खड़े लड़के ने महिला का हाथ छुड़ाया और वह बच गई. इसके साथ ही महिला की एक गलती यह भी रही कि वह ट्रेन की विपरीत दिशा में मुंह करके उतर रही थी.

लोगों ने की शख्स की तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद लोग शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ghantaa नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. जहां हजारों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं. वायरल वीडियो पर काफी लोगों ने कमेंट भी किया है. जहां एक शख्स ने लिखा- ये आदमी नहीं अच्छा आदमी है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बहुत बड़ी घटना होने से बचाई है भाई ने. इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने महिला पर तंज कसते हुए लिखा- मैडम के हाथ में मैग्नेट था क्या?