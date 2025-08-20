'मैडम के हाथ में मैग्नेट था क्या?' चलती ट्रेन से उतर रही महिला ने की बड़ी गलती, शख्स ने मौत को मात देकर बचाई जान
Advertisement
trendingNow12889860
Hindi Newsजरा हटके

'मैडम के हाथ में मैग्नेट था क्या?' चलती ट्रेन से उतर रही महिला ने की बड़ी गलती, शख्स ने मौत को मात देकर बचाई जान

Train viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां एक महिला ट्रेन से उतरते समय बड़ी गलती कर देती है. इसके चलते उसकी जान भी खतरे में आ जाती है. हालांकि सही समय पर एक शख्स महिला को बचा लेता है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैडम के हाथ में मैग्नेट था क्या?' चलती ट्रेन से उतर रही महिला ने की बड़ी गलती, शख्स ने मौत को मात देकर बचाई जान

Train viral video: केरला में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक महिला की लापरवाही ने उसकी खुद की जान को खतरे में डाल दिया. यह घटना तब हुई जब महिला चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी. बता दें कि ट्रेन से जुड़ी इस तरह की कई घटनाएं सामने आती हैं. हालांकि इस घटना में महिला ने जो गलती की है, उसे अगर आप भी देखेंगे तो महिला को सलाह देने लगेंगे. हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते एक शख्स ने महिला को बचा लिया. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें- "मौत को छूकर वापस आया शख्स! खाना खिलाते वक्त मगरमच्छ ने किया हमला, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो"

शख्स ने बचाई महिला की जान
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला एक ट्रेन से उतर रही है. जहां महिला के उतरने से पहले ही एक लड़की भी ट्रेन से उतरी थी और उसको उतरने में कोई दिक्कत नहीं हुई. हालांकि महिला अपनी गलती के चलते मुसीबत में पड़ती दिखी. दरअसल लड़की तेजी के साथ धीरे-धीरे चल रही ट्रेन से उतर गई, लेकिन महिला बहुत आराम से ट्रेन से उतरती है और इस दौरान वह वह अपना हाथ ही ट्रेन से नहीं हटाती है. इसके चलते उसका हाथ ट्रेन में ही फंसा रह जाता है और वो गिरने लगती है. हालांकि तभी पास खड़े लड़के ने महिला का हाथ छुड़ाया और वह बच गई. इसके साथ ही महिला की एक गलती यह भी रही कि वह ट्रेन की विपरीत दिशा में मुंह करके उतर रही थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@ghantaa)

लोगों ने की शख्स की तारीफ
वीडियो वायरल होने के बाद लोग शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ghantaa नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. जहां हजारों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं. वायरल वीडियो पर काफी लोगों ने कमेंट भी किया है. जहां एक शख्स ने लिखा- ये आदमी नहीं अच्छा आदमी है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बहुत बड़ी घटना होने से बचाई है भाई ने. इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने महिला पर तंज कसते हुए लिखा- मैडम के हाथ में मैग्नेट था क्या?

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

train viral videoViral News

Trending news

यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
Maharashtra news
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
Emergency
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
Agni5
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
rahul gandhi news
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
rekha gupta
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
India Russia Relation
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
Asaduddin Owaisi
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
;