अचानक सड़क पर शख्स को दिखाई दिया कंगारू, वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने पूछा- भारत में कैसे आया?

Viral Video: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की सड़कों पर कंगारुओं को घूमते हुए कुछ लोगों ने देखा. ट्विटर पर इसका एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. कंगारू ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी को छोड़कर दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें भारत की सड़कों पर देखकर कई लोग दंग रह गए. कई लोग चिंतित थे कि ये जानवर अपने प्राकृतिक आवास से हजारों मील दूर कैसे चले आए. समाचार एजेंसी एएनआई ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की सड़कों पर घूमते हुए कंगारुओं की कई तस्वीरें साझा कीं.

तस्वीरों और वीडियो ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि आखिर भारत में कहां से आए. कई लोगों ने अनुमान लगाया कि ये जानवर किसी चिड़ियाघर से भाग गए होंगे, जबकि अन्य ने दावा किया कि उनकी तस्करी की जा रही होगी.

इस बीच, IFS अधिकारी प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर दावा किया कि जानवरों की तस्करी की जा रही है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'वे (कंगारू) इस क्षेत्र के किसी भी चिड़ियाघर में मौजूद नहीं हैं. वे तस्करी का हिस्सा हैं. हालांकि, उन्हें बाद में जब्त कर लिया गया. जानवरों की सुरक्षा के लिए उन्हें चिड़ियाघर में रखा गया है. पिछले महीने भी दो लोगों को एक कंगारू के साथ गिरफ्तार किया गया था.'

They are not present in any zoo in this area. They are part of smuggling. Later seized. In zoo now for safe custody. Last month also two were arrested with a kangaroo. https://t.co/vUKY5VFx4x

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 2, 2022