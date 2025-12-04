स्कैमर ने मोबाइल पर किया फ्रॉड तो लड़के ने ChatGPT से बनवाया ऐसा कोड, तुरंत पकड़ा गया! जानें कैसे

ChatGPT Scam Trap: दिल्ली के एक लड़के को फेसबुक पर उसके कॉलेज सीनियर के नाम से एक मैसेज आया. सामने वाला खुद को IAS अधिकारी बताता था और दावा करता था कि उसका एक दोस्त जो CRPF में है, तबादले से पहले सामान सस्ते दाम में बेच रहा है. लड़के को शक तभी हुआ क्योंकि उसके असली सीनियर से वह पहले से ही संपर्क में था और उसके पास सीनियर का मोबाइल नंबर था. उसने असली सीनियर से बात करके पुष्टि की और पता चला कि यह पूरा चैट एक फ्रॉड है. तभी युवक ने ठग को सबक सिखाने का फैसला किया.

युवक ने QR कोड देखकर क्या चाल चली?

जैसे ही स्कैमर ने एक नए नंबर से आर्मी की प्रोफाइल फोटो लगाकर, पेमेंट के लिए QR कोड भेजा, लड़के ने बहाना बनाया कि QR को स्कैन नहीं हो रहा. इसी बीच उसने अपनी योजना बना ली, स्कैमर को उसी की लोकेशन और फोटो दिखाकर डराने की. लड़के ने ChatGPT से एक ऐसी वेबसाइट कोड करवाई, जिसमें लिंक खोलते ही यूजर की GPS लोकेशन, IP एड्रेस और फ्रंट कैमरा से फोटो कैप्चर हो जाए. उसने इस ट्रैकर पेज को होस्ट किया और स्कैमर को भेज दिया, यह कहकर कि QR कोड यहां अपलोड करने से पेमेंट जल्दी हो जाएगा. लालच और जल्दबाजी में स्कैमर ने लिंक खोल दिया.

लिंक क्लिक करते ही क्या-क्या जानकारी सामने आई?

स्कैमर ने जैसे ही लिंक खोला, पेज ने उसकी बिल्कुल सटीक GPS लोकेशन निकाल ली, IP एड्रेस ट्रैक कर लिया और सामने से उसका साफ फोटो कैप्चर कर लिया. ये वो सबूत थे जिनसे स्कैमर डरकर पूरी तरह घबरा जाए. लड़के ने तुरंत स्कैमर को उसकी खुद की फोटो और लोकेशन भेज दी. यह देखकर स्कैमर घबरा गया और लगातार मैसेज भेजकर माफी मांगने लगा. उसने वादा किया कि वह तुरंत इस धोखाधड़ी वाले धंधे से हट जाएगा. लड़के ने पूरी चैट और फोटो रेडिट पर “एक स्कैमर का पता लगाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया और उसे मुझसे भीख मांगने पर मजबूर किया” टाइटल से पोस्ट कर दी.

लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया?

पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. लोगों ने युवक की तकनीकी समझ और AI के सही इस्तेमाल की जमकर तारीफ की. किसी ने लिखा, “गजब है भाई, इसे ओपन-सोर्स बना दो.” दूसरे ने कहा, “AI सही कामों में इस्तेमाल हो तो मजा आ जाता है.” कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि ऐसा काम कोई तकनीकी समझ रखने वाला ही कर सकता है, क्योंकि ChatGPT पर भी कुछ सीमाएं लगी होती हैं.