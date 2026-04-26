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Hindi Newsजरा हटकेTrump Attack: बाहर चल रही थी दनादन गोलियां, अंदर आराम से केक खा रहे थे अंकल जी! वीडियो देख चकराया लोगों का सिर

Trump Attack: बाहर चल रही थी दनादन गोलियां, अंदर आराम से 'केक' खा रहे थे अंकल जी! वीडियो देख चकराया लोगों का सिर

Viral Video of Man Eating Cake During Firing:  वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग का एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है. जहां लोग जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप रहे थे, वहीं एक शख्स बिना डरे आराम से अपना 'केक' खाता रहा. इंटरनेट पर अंकल जी का यह बेखौफ अंदाज खूब वायरल हो रहा है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 26, 2026, 12:44 PM IST
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Image credit: x/@ChrisStephensMD
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Viral Video of Man Eating Cake During Firing: अमेरिका की राजधानी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि इसे 'बेखौफ अंदाज' कहें या 'पागलपन'. वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा. जहां एक तरफ अफरा तफरी मची थी, सुरक्षाकर्मी पोजीशन ले रहे थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप रहे थे, वहीं एक शख्स ने कुछ ऐसा किया, जिसका वीडियो अब पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है. वह शख्स आराम से बैठकर अपना 'केक' खाता रहा, जैसे आसपास कुछ हुआ ही न हो.

क्या है उस वायरल वीडियो में?

क्रिस स्टीफंस नाम के एक यूजर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर गदर मचा रखा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गोलियों की आवाज सुनते ही लोग चिल्ला रहे हैं, कुर्सियां पलट रही हैं और पूरे हॉल में दहशत का माहौल है. ऐसे में कैमरा जैसे ही एक टेबल की तरफ मुड़ता है, वहां एक शख्स बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठा दिखता है. उसके हाथ में चम्मच है और वह बड़े मजे से अपने सामने रखे केक का आनंद ले रहा है. उसके चेहरे पर न तो मौत का डर है और न ही आसपास हो रही फायरिंग की चिंता. वह बस अपने खाने पर फोकस कर रहा है.

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मौत सामने थी, पर केक जरूरी था!

वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंकल जी के चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं है. वे न तो शोर से विचलित हुए और न ही बाहर चल रही फायरिंग से. उनका पूरा ध्यान बस अपने केक की मिठास पर था. जैसे ही एक जोरदार धमाका या फायरिंग की आवाज आती है, अंकल जी बस एक सेकंड के लिए बाहर झांकते हैं और फिर दोबारा चम्मच उठाकर केक खाने लगते हैं.

इंटरनेट पर क्यों दी जा रही है ट्रंप रैलियों की मिसाल?

लोग इस वीडियो को डोनाल्ड ट्रंप के उन समर्थकों से जोड़ रहे हैं, जो हमलों के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिलते. इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया है कि ये ट्रंप के वो समर्थक हैं, जिन्हें पता है कि जब तक केक खत्म नहीं होता, तब तक रैली खत्म नहीं होगी. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ट्रंप के उस चर्चित 'फिस्ट पंप' (मुक्का हवा में लहराना) के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जो उन्होंने गोली लगने के तुरंत बाद किया था. लोग कह रहे हैं कि अंकल का केक खाना भी उसी निडरता को दिखाता है.

सोशल मीडिया पर आ गई कमेंट की बाढ़

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि 'यह तो पुरानी और घिसी पिटी कहानी है. मेरा खाना अभी भी गर्म है, मुझे इसका आनंद लेने दीजिए'. वहीं एक अन्य यूजर ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि 'आह... आज अराजकता, कल सहानुभूति, परसों सत्ता. वही पुरानी कहानी. अब, मुझे अपना खाना खाने दो.' एक यूजर ने लिखा, 'अंकल ने यमराज को होल्ड पर डाल दिया है, क्योंकि पहले मीठा हो जाए!'

क्या यह बहादुरी है या लापरवाही?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं. कुछ लोग इसे स्टोइक (Stoic) व्यवहार कह रहे हैं, जहां इंसान बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता. तो वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी स्थिति में 'केक खाना' जानलेवा साबित हो सकता है. फायरिंग के दौरान सबसे पहले सुरक्षित जगह ढूंढना और जमीन पर लेट जाना ही जान बचाने का सही तरीका है.

'अंकल जी' बने इंटरनेट के नए हीरो

चाहे जो भी हो, इस वीडियो ने एक बात साफ कर दी है कि 'खाने के शौकीनों' के लिए दुनिया की कोई भी ताकत उनके और उनके भोजन के बीच नहीं आ सकती. अंकल जी का यह बेखौफ अंदाज इंटरनेट के इतिहास में दर्ज हो गया है. आज अंकल जी इंटरनेट के नए सुपर हीरो बन गए हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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