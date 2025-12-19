अब घर खुद चलकर आएगा! हाईवे पर दौड़ता दिखा पूरा का पूरा मकान, Video वायरल

Viral Video: हाईवे पर दौड़ते ट्रक में कोई कच्चा माल नहीं, बल्कि एक घर रखा हुआ है. घर को ट्रक के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जा रहा है. इस दौरान किसी ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि एक घर ट्रक पर लदा है और ट्रक घर को लेकर हाईवे पर दौड़ रहा है. चलिए जानते हैं ये वीडियो कहां का है.
लकड़ी का बना था घर
आपने कुछ लोगों को अपने बने बनाए मकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मशीनों के द्वारा खिसकाते हुए देखा होगा. इसके अलावा कुछ लोग जैक मशीन के द्वारा घर की छत को उठाते हुए भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक मकान को ट्रक पर ले जाते हुए देखा है. जी हां, सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा है और ट्रक में कोई कच्चा माल नहीं लदा है, बल्कि मकान रखा हुआ है.
खिड़की दरवाजे सब सेफ
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सामने से एक ट्रक आता है जिस पर एक लकड़ी का बड़ा सा घर रखा हुआ है. घर की दीवारें और खिड़कियां पूरी तरह सेफ हैं. वीडियो पर लिखा है कि ये न्यूजीलैंड में सामान्य है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तुरंत इंटरनेट पर छा गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 63 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं अगर व्यूज की बात करें तो अब तक इस वीडियो पर 1.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: मरने के 11 मिनट बाद चलने लगी सांसें! महिला ने स्वर्ग-नर्क के बारे में किया ये दावा
ये था यूजर्स का रिएक्शन
वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "आपका घर कहां है, ओ... मेरा घर घर के रास्ते में है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बड़े खतरनाक लोग हैं भाई." तीसरे यूजर ने लिखा, "घर सिफ्ट हो रहा है इसको सीरियसली लें." चौथे यूजर ने हंसते हुए लिखा, "आप सही कह रहे हैं, ये बहुत आम बात है और खूबसूरत अनुभव है. काश मैं भी अपनी गैलरी से एक फोटो डाल पाती." एक यूजर ने तो इसे कार्टून से जोड़ दिया और लिखा, "मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ 'ओग्गी एंड द कॉकरोचेस' में ही संभव है. यह जानकर खुशी हुई कि असल जिंदगी में भी ऐसा होता है"
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है