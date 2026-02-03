बहादुरी की हद या पागलपन की इंतेहा? कैमरे के सामने मुंह से जिंदा सांप उठाता दिखा शख्स, Video को देखकर लोगों की अटक गई सांसें

सोशल मीडिया पर आए दिन हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो देखने वालों की रूह तक हिला देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स न सिर्फ जिंदा सांप को पकड़ता है, बल्कि उसे सीधे अपने मुंह में डाल लेता है. यह नजारा देखकर लोग डर और हैरानी में पड़ गए हैं. कोई इसे बहादुरी बता रहा है तो कोई इसे सीधा पागलपन कह रहा है. वीडियो में शख्स का आत्मविश्वास, आसपास खड़ी भीड़ की घबराहट और सांप के साथ उसका खतरनाक खेल साफ नजर आता है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी सच्चाई और जोखिम पर सवाल उठा रहे हैं.

मुंह में दबाया जिंदा सांप

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जिंदा और बड़े आकार के सांप को पकड़ता नजर आता है. हैरानी की बात यह है कि वह बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सांप को उठाकर सीधे अपने मुंह में डाल लेता है. यह सब इतनी तेजी से होता है कि सांप को संभलने तक का मौका नहीं मिलता. कुछ सेकंड तक वह सांप को मुंह में दबाए इधर-उधर घूमता रहता है. आसपास खड़ी भीड़ यह खौफनाक नजारा देख सन्न रह जाती है. लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन शख्स के चेहरे पर जरा भी डर नजर नहीं आता.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि शख्स सांप को जमीन पर रखता है और फिर उसे नंगे हाथों से पकड़कर खेलने लगता है. इसी दौरान एक व्यक्ति सांप को उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे जोर से धक्का देकर पीछे हटा देता है और दूर रहने को कहता है. आसपास खड़ी भीड़ उसकी इस हरकत से और ज्यादा डर जाती है. कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ लोग उसकी जान को लेकर चिंता जता रहे हैं. बावजूद इसके, शख्स पूरे आत्मविश्वास के साथ सांप को काबू में रखता दिखता है.

बिना औजार के बोरे में बंद किया

कुछ देर बाद वह शख्स सांप को बेहद सावधानी से जमीन पर रखता है और बिना किसी औजार के उसे बोरे में बंद कर देता है. यहीं वीडियो खत्म नहीं होता. क्लिप के आखिरी हिस्से में वह एक और सांप को उठाता नजर आता है, जिससे साफ है कि वह यह काम पहले भी कई बार कर चुका है. उसकी यह लापरवाही और जोखिम भरी हरकत लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर वह अपनी जान से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रहा है.

पहले भी सामने आ चुका है खतरनाक मामला

इस तरह के खतरनाक स्टंट पहले भी जानलेवा साबित हो चुके हैं. एक अन्य घटना में एक व्यक्ति को जहरीले काले करैत सांप ने काट लिया था. बताया गया कि वह शराब के नशे में था. हैरानी की बात यह रही कि इलाज के लिए भागने के बजाय उसने सांप को पकड़कर उसका सिर ही काट डाला. इसके बाद वह मरे हुए सांप को साथ लेकर घर चला गया और उसके पास ही सो गया. रात तक जहर उसके शरीर में फैल गया और हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. यह घटना साफ दिखाती है कि सांपों के साथ लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है.