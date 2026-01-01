फल या सब्जी नहीं, भरे बाजार में ईंट पत्थर बेच रहा ये शख्स, Video हो गया वायरल

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो अपलोड़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो इतने फनी और अजीब होते हैं जिन्हें देखकर मजा आ जाता है और हम तुरंत लाइक और शेर कर देते हैं और इस तरह वीडियो वायरल हो जाते हैं. कुछ वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ठेले पर फल या सब्जी की जगह ईंट-पत्थर बेच रहा है. उसे देखकर बाजार में मौजूद लोग हंसने लगते हैं. किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर छा रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे बेच रहा था ईंट?

आपने ठेले पर फल और सब्जियां बिकती देखी होंगी. बाजार में कुछ लोग खाने का आइटम भी ठेले पर बेचाते हैं और कुछ लोग कपड़े बेचने के लिए भी ठेले का यूज करते हैं. लेकिन आपने ठेले वालों को सब्जी और फलों की आवाज मारते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि ईंट ले लो एक रुपये किलो. जी हां, सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स भरे बाजार में ठेले पर ईंट पत्थर बेच रहा है और जोर जोर से आवाज भी लगा रहा है. वहां मौजूद सभी लोग अपना काम छोड़कर इसी को देखने लगते हैं. चलिए आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rohit_tm_00 नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 9.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

