फल या सब्जी नहीं, भरे बाजार में ईंट पत्थर बेच रहा ये शख्स, Video हो गया वायरल

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ठेले पर फल या सब्जी की जगह ईंट-पत्थर बेच रहा है. उसे देखकर बाजार में मौजूद लोग हंसने लगते हैं. किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर छा रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:37 PM IST
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो अपलोड़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो इतने फनी और अजीब होते हैं जिन्हें देखकर मजा आ जाता है और हम तुरंत लाइक और शेर कर देते हैं और इस तरह वीडियो वायरल हो जाते हैं. कुछ वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ठेले पर फल या सब्जी की जगह ईंट-पत्थर बेच रहा है. उसे देखकर बाजार में मौजूद लोग हंसने लगते हैं. किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर छा रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे बेच रहा था ईंट?
आपने ठेले पर फल और सब्जियां बिकती देखी होंगी. बाजार में कुछ लोग खाने का आइटम भी ठेले पर बेचाते हैं और कुछ लोग कपड़े बेचने के लिए भी ठेले का यूज करते हैं. लेकिन आपने ठेले वालों को सब्जी और फलों की आवाज मारते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि ईंट ले लो एक रुपये किलो. जी हां, सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स भरे बाजार में ठेले पर ईंट पत्थर बेच रहा है और जोर जोर से आवाज भी लगा रहा है. वहां मौजूद सभी लोग अपना काम छोड़कर इसी को देखने लगते हैं. चलिए आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.
यह भी पढ़ें: ठंड़ से बचने के लिए नया कारनामा, बाइक पर लपेटी पराली! यूजर्स बोले- बस माचिस की तिली...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rohit tm 00 (@rohit_tm_00)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rohit_tm_00 नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 9.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

bricks and stonesViral Videotrending

