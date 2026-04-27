Advertisement
trendingNow13194353
Hindi Newsजरा हटकेबेरोजगारी ने बनाया करोड़पति! शख्स ने टॉयलेट सीट पर बेची विज्ञापन की जगह, लग गई बड़ी कंपनियों की लाइन

बेरोजगारी ने बनाया करोड़पति! शख्स ने टॉयलेट सीट पर बेची विज्ञापन की जगह, लग गई बड़ी कंपनियों की लाइन

बेरोजगारी से परेशान निक ग्रीनावाल्ट ने अपने टॉयलेट को विज्ञापन की जगह बनाकर एक नया बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया है. Clorox और MoonPay जैसे बड़े ब्रांड्स अब उनके टॉयलेट पर एड चला रहे हैं. जानें कैसे यह आईडिया वायरल हुआ.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेरोजगारी ने बनाया करोड़पति! शख्स ने टॉयलेट सीट पर बेची विज्ञापन की जगह, लग गई बड़ी कंपनियों की लाइन

Toilet Ad Space Marketing: जिंदगी में जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो लोग हार मान लेते हैं. लेकिन फिलाडेल्फिया के निक ग्रीनावाल्ट ने हार मानने के बजाय कुछ ऐसा किया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई. बेरोजगारी के दौर में निक ने एक बेहद अजीबोगरीब आईडिया सोचा और अपने घर के टॉयलेट को ही विज्ञापन बेचने का जरिया बना लिया. आज उनके इस 'टॉयलेट मार्केटिंग' स्टंट के पीछे बड़ी-बड़ी कंपनियां कतार में खड़ी हैं.

कैसे शुरू हुआ यह अनोखा आईडिया?

निक ने अपने सोशल मीडिया बायो में लिखा था, 'अनएम्प्लॉयड फाइनल बॉस'. उनका लक्ष्य अपने टॉयलेट से 1 मिलियन डॉलर कमाना था. उन्होंने टॉयलेट सीट और आसपास की जगहों को ब्रांड्स के लिए विज्ञापन स्पेस के तौर पर बेचना शुरू किया. देखते ही देखते Clorox, Pine-Sol, MiraLAX और Dr Squatch जैसे नामी ब्रांड्स ने उनके टॉयलेट में जगह बुक कर ली. यहां तक कि क्रिप्टो कंपनी MoonPay ने भी इसे एक शानदार मार्केटिंग मूव माना.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को अचानक मिला सरप्राइज, वीडियो देखकर आप भी कहेंगे...

मार्केटिंग का 'सस्ता और सुपरहिट' तरीका

मूनपे जैसी कंपनी ने अपने पोस्ट में खुलासा किया कि उनके पूरे सालाना मार्केटिंग बजट का सिर्फ 0.05% खर्च करके उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. उन्होंने बताया कि टॉयलेट पर विज्ञापन चलाने के 24 घंटों के भीतर ही उन्हें लाखों व्यूज मिले और हजारों नए फॉलोअर्स भी जुड़े. निक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. उनके एक वीडियो को 40 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है, जबकि दूसरे वीडियो को करीब 13 मिलियन व्यूज मिले हैं. लोग उनकी क्रिएटिविटी को सलाम कर रहे हैं.

 

 

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा कि आप उन सभी क्रिएटिव लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं. निक का यह स्टंट सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने दुनिया को यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है.

जापानी हसीना की अनोखी 'फैन सर्विस', बगल सूंघने के लिए फैंस दे रहे हैं मोटी रकम

अब लोग निक को सलाह दे रहे हैं कि वे इस मजेदार पल को एक लंबे करियर में बदलें. कुछ लोगों ने उन्हें 'प्रोजेक्शन मैपिंग' का चेहरा बनने की सलाह दी है. हालांकि निक ने इसे एक जोक के रूप में शुरू किया था, लेकिन आज यह उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है. उनका टॉयलेट अब महज एक टॉयलेट नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है, जहां दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग का भविष्य देख रहे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Toiletmarketing stuntviral

Trending news

चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
India Weather news
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
London
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
Assembly Election 2026
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
World News
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
West Bengal Election 2026
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
Shashi Tharoor
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
weather update
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
hindi news
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड