'अब हम चीन से भी आगे हो गए', शख्स ने भरे बाजार में बेची ऐसी चीज, लोग बोले- 'कुछ दिन में बाल भी बेच दोगे'

Cucumber Peels viral video: इंसान अपने भोजन के लिए अब सिर्फ साधारण खाने तक सीमित नहीं रह गया है. फास्ट फूड सहित उसके पास कई ऑप्शन हैं. हालांकि अगर आपको खाने के लिए खीरे के छिलके दिए जाएं तो कैसा लगेगा? दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही कुछ वीडियो वायरल हो रहा है. जहां एक अंकल खीरा नहीं, बल्कि खीरे का छिलका बेच रहे हैं. सबसे बड़ी बात है कि लोग खीरे के छिलके खरीद भी रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच काफी चर्चाओं में बना हुआ है. जहां लोग वीडियो पर फनी कमेंट्स भी कर रहे हैं.

खीरे के छिलके

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक बड़ी सी टोकरी में खीरे के छिलके बेचता दिख रहा है. जहां एक व्यक्ति उस शख्स के पास खीरे के छिलके खरीदने जाता है. इस दौरान वीडियो बना रहा शख्स खीरे के छिलके के दाम पूछता है तो इस पर अंकल उसे 10 रुपये किलो बताते हैं. दाम कम सुनकर लड़का एक प्लेट खीरे के छिलके खरीदता है. जहां अंकल अखबार टुकड़े पर कुछ छिलके रखते हैं और मसाला डालकर शख्स को दे देते हैं. इसके बाद लड़का पूछता है कि दादा खीरे के छिलके कौन खा रहा है? तो उसे जवाब मिलता है कि आदमी खा रहे हैं. फिर लड़का कहता है कि कोलकाता का आदमी खा रहा है क्या? इस तरह यह वीडियो अब लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है.

लोगों ने इस तरह दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को @hemant_kumanr_9 नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. जहां वायरल वीडियो को हजारों लोगों ने लाइक किया है. वहीं वायरल वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा- कुछ तो बेजुबान जानवरों के लिए भी छोड़ दो. वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- कुछ दिन में दादा आपके बाल भी छील कर बेच देंगे. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- भाई खीरा ही खा लेता. एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया, 'अब हम चीन से भी आगे हो गए.' वायरल वीडियो पर इसी तरह कई लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं.