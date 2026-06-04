जॉब छोड़ने के बाद एम्प्लाई ने बिना सैलरी के कैसे गुजारे 60 दिन? कॉर्पोरेट लाइफ का वो काला सच जो कोई नहीं बताता

Man job quit: आज के इस भागदौड़ भरे दौर में हर महीने बैंक अकाउंट में आने वाली तय सैलरी को लोग सबसे बड़ी सुरक्षा मानते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह सैलरी अचानक आना बंद हो जाए, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? दिल्ली के रहने वाले एक युवक करन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही चौंकाने वाला और बिल्कुल अनफिल्टर्ड अनुभव शेयर किया है. करन ने अपनी लगभग दो साल पुरानी जमी-जमाई नौकरी को बिना किसी दूसरे ऑफर के छोड़ दिया. इसके बाद उन्होंने 60 दिन यानी पूरे दो महीने बिना किसी इनकम के गुजारे. इस समय में उन्हें जो सबक मिले, उसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है.

अप्रेजल के चक्कर में खुद को टालना

करन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने मार्च के आखिर में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. वह इस कंपनी में पिछले दो साल से काम कर रहे थे. करन का कहना है कि नौकरी छोड़ने का फैसला उन्होंने एक रात में नहीं लिया, बल्कि वह पिछले कई महीनों से इसे टाल रहे थे. हर बार वह खुद को यही समझाते थे कि शायद अगला अप्रेजल साइकिल अच्छा होगा, शायद अगले क्वार्टर में चीजें बदल जाएंगी या फिर बॉस से अगली बातचीत के बाद हालात सुधर जाएंगे. लेकिन करन कहते हैं कि असल में कभी कुछ नहीं बदला. वे सिर्फ उम्मीद के सहारे उस जगह पर टिके रहे जहां वे खुश नहीं थे.

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सैलरी है एक 'हार्ड ड्रग'

नौकरी छोड़ने के बाद जब करन के अकाउंट में पैसे आने बंद हुए, तब उन्हें एक बहुत बड़ा अहसास हुआ. उन्होंने लिखा, "सैलरी एक ऐसा हार्ड ड्रग है जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल है." इसका कारण यह है कि एक रेगुलर सैलरी इंसान की जिंदगी के हर छोटे-बड़े हिस्से से जुड़ जाती है. आपका घर का किराया, आपके खर्च करने की आदतें, वीकेंड के प्लान, आपका कॉन्फिडेंस और यहां तक कि आपके सुरक्षित होने का अहसास भी उसी एक तारीख को आने वाले मैसेज पर टिक जाता है. आप अपनी पूरी जिंदगी को उस सैलरी के इर्द-गिर्द बुन लेते हैं.

बिना पैसों के जीने का असली डर

करन ने उन दिक्कतों और डर के बारे में भी खुलकर बात की, जिस पर लोग आमतौर पर बात करने से कतराते हैं. उन्होंने बताया कि जब आप बिना सैलरी के घर बैठते हैं, तो एक अलग तरह का तनाव शुरू होता है. आपको अपने माता-पिता से दोबारा पैसे मांगने में शर्म और गिल्ट महसूस होने लगती है. आप दिन में कई बार अपना बैंक बैलेंस चेक करने लगते हैं. यहां तक कि बाजार से कोई छोटी सी चीज खरीदने से पहले भी आपके मन में सौ तरह के सवाल उठने लगते हैं कि यह खर्चा जरूरी है या नहीं.

करन की पोस्ट का सबसे गहरा हिस्सा वह था जहां उन्होंने बताया कि सैलरी हमें अंधा कैसे बनाती है. उन्होंने लिखा कि चूंकि हर महीने के अंत में पे-चेक अकाउंट में आ जाता है, इसलिए हम कभी रुककर खुद से यह सवाल ही नहीं पूछते कि क्या हम वाकई इस काम से खुश हैं? पैसा मिलते रहने से हमारी नाराजगी और नाखुशी दबी रहती है. उन्होंने कहा कि जब आप इस चक्रव्यूह या लूप से बाहर कदम निकालते हैं, सिर्फ तभी आप इस लूप को साफ-साफ देख पाते हैं.

इंटरनेट पर छिड़ गई बड़ी बहस

करन के इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. हजारों कामकाजी लोग इस पर अपनी राय रख रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि वे भी ऐसी ही नौकरियों में सिर्फ इसलिए घिस रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर ईएमआई और घर चलाने की जिम्मेदारी है. वहीं कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने बिना किसी दूसरे जॉब ऑफर के नौकरी छोड़ी थी.