फुटपाथ पर सब्जी बेचती मां, सामने खड़ा CRPF जवान बेटा! सेलेक्शन की खबर सुनते ही आंखों से छलके आंसू; Video

Vegetable Seller Mother Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले का है, जहां एक साधारण सा पल असाधारण भावनाओं में बदल जाता है. वीडियो में गोपाल सावंत नाम का युवक अपनी मां को सीआरपीएफ में चयन की खबर देता नजर आता है. यह बातचीत किसी घर या दफ्तर में नहीं, बल्कि उसी फुटपाथ पर होती है, जहां उनकी मां रोज सब्जी बेचकर परिवार का पेट पालती रही हैं. यह सादगी ही इस वीडियो की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है.

मां-बेटे की यह मुलाकात क्यों है खास?

गोपाल की मां सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेच रही होती हैं, तभी बेटा वहां पहुंचता है और शांत आवाज में अपनी नौकरी की खबर बताता है. मां पहले तो बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए सुनती हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं. न कोई बड़ा जश्न, न शोर, सिर्फ मां की नम आंखें और बेटे की मेहनत की जीत इस दृश्य को बेहद खास बना देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात... मुंबई मेट्रो की लिफ्ट खराब होने से सड़क पर फंसा दिव्यांग शख्स, वीडियो वायरल

गोपाल सावंत कौन हैं और कहां से हैं?

वीडियो के साथ शेयर जानकारी के मुताबिक, गोपाल सावंत पिंगुली के शेतकर वाडी इलाके के रहने वाले हैं. उनका चयन देश की सेवा करने वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF में हुआ है. इस खबर को इंस्टाग्राम पर विलास कुडलकर नाम के यूजर ने स्थानीय भाषा में शेयर किया, जिसने देखते ही देखते लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया.

लोगों ने कमेंट में क्या कहा?

यह वीडियो अब तक 1.2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों को इसमें कोई बनावटी इमोशन नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और संघर्ष की कहानी दिखी. आम परिवारों की चुनौतियां, मां का त्याग और बेटे का सपना, इन सबने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ देखा नहीं गया, महसूस भी किया गया. कमेंट सेक्शन में भावनाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि आज इस मां को उसकी मेहनत का फल मिल गया. दूसरे ने कहा कि मां का कर्ज उतर गया, अब माता-पिता का अच्छे से ख्याल रखना. किसी ने सिर्फ इतना लिखा कि हमें तुम पर गर्व है.