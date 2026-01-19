Advertisement
trendingNow13078965
Hindi Newsजरा हटकेफुटपाथ पर सब्जी बेचती मां, सामने खड़ा CRPF जवान बेटा! सेलेक्शन की खबर सुनते ही आंखों से छलके आंसू; Video

फुटपाथ पर सब्जी बेचती मां, सामने खड़ा CRPF जवान बेटा! सेलेक्शन की खबर सुनते ही आंखों से छलके आंसू; Video

CRPF Selection Video: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में सब्जी बेचने वाली मां को बेटे ने फुटपाथ पर ही CRPF में चयन की खबर दी, भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया और लाखों लोगों की आंखें नम कर गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फुटपाथ पर सब्जी बेचती मां, सामने खड़ा CRPF जवान बेटा! सेलेक्शन की खबर सुनते ही आंखों से छलके आंसू; Video

Vegetable Seller Mother Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले का है, जहां एक साधारण सा पल असाधारण भावनाओं में बदल जाता है. वीडियो में गोपाल सावंत नाम का युवक अपनी मां को सीआरपीएफ में चयन की खबर देता नजर आता है. यह बातचीत किसी घर या दफ्तर में नहीं, बल्कि उसी फुटपाथ पर होती है, जहां उनकी मां रोज सब्जी बेचकर परिवार का पेट पालती रही हैं. यह सादगी ही इस वीडियो की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है.

मां-बेटे की यह मुलाकात क्यों है खास?

गोपाल की मां सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेच रही होती हैं, तभी बेटा वहां पहुंचता है और शांत आवाज में अपनी नौकरी की खबर बताता है. मां पहले तो बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए सुनती हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं. न कोई बड़ा जश्न, न शोर, सिर्फ मां की नम आंखें और बेटे की मेहनत की जीत इस दृश्य को बेहद खास बना देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात... मुंबई मेट्रो की लिफ्ट खराब होने से सड़क पर फंसा दिव्यांग शख्स, वीडियो वायरल

गोपाल सावंत कौन हैं और कहां से हैं?

वीडियो के साथ शेयर जानकारी के मुताबिक, गोपाल सावंत पिंगुली के शेतकर वाडी इलाके के रहने वाले हैं. उनका चयन देश की सेवा करने वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF में हुआ है. इस खबर को इंस्टाग्राम पर विलास कुडलकर नाम के यूजर ने स्थानीय भाषा में शेयर किया, जिसने देखते ही देखते लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया. 

 

 

लोगों ने कमेंट में क्या कहा?

यह वीडियो अब तक 1.2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों को इसमें कोई बनावटी इमोशन नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और संघर्ष की कहानी दिखी. आम परिवारों की चुनौतियां, मां का त्याग और बेटे का सपना, इन सबने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ देखा नहीं गया, महसूस भी किया गया. कमेंट सेक्शन में भावनाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि आज इस मां को उसकी मेहनत का फल मिल गया. दूसरे ने कहा कि मां का कर्ज उतर गया, अब माता-पिता का अच्छे से ख्याल रखना. किसी ने सिर्फ इतना लिखा कि हमें तुम पर गर्व है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

CRPFviraltrending

Trending news

गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
Gaza Board of Peace
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पद के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
Nitin Nabin Nomination
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पद के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
mumbai
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
West Bengal
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
ED
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
Land for job scam
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
Iran US Tension News in Hindi
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
CIC
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
Kathua
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
weather update
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट