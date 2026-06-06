₹1100 का पराठा, ₹500 का अंडा... होटल के खाने का अजीबो-गरीब बिल, पब्लिक ने लगा दी क्लास

Viral Hotel Food Bill: बाहर जाकर किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाना हर किसी को पसंद होता है. लोग सोचते हैं कि थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन अच्छा माहौल और बढ़िया सर्विस मिल जाएगी. मगर जरा सोचिए कि आप सुबह का नॉर्मल नाश्ता करने बैठें और जब बिल आपके हाथ में आए तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मामला तहलका मचा रहा है जहां एक शख्स ने फाइव स्टार होटल के खाने की कीमतों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है. इस बिल में एक पराठे और अंडे की कीमत इतनी ज्यादा है कि उतने में एक आम परिवार हफ्ते भर का राशन खरीद सकता है.
यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक शख्स ने इंटरनेट पर अपने होटल के बिल की तस्वीर शेयर की. इस शख्स ने बताया कि वह एक नामी होटल में रुका था और सुबह के नाश्ते में उसने कुछ बहुत भारी चीजें नहीं मंगवाई थीं. उसने बस पराठे और अंडे का ऑर्डर दिया था. लेकिन जब खाने के बाद टेबल पर बिल आया, तो वह हैरान रह गया. बिल में एक सिंगल पराठे की कीमत 1100 रुपये लिखी थी और अंडों के लिए 500 रुपये चार्ज किए गए थे. शख्स ने गुस्से में इस बिल की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी जो देखते ही देखते वायरल हो गई.
बिल के सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने मजेदार और तीखे कमेंट्स करना शुरू कर दिया. जनता पूछ रही है कि आखिर 1100 रुपये के पराठे के अंदर ऐसा क्या स्टफ किया गया था. क्या शेफ ने उसमें सोने का वर्क लगाया था या फिर आलू की जगह कोई कीमती जड़ी-बूटी भरी थी. लोग इस बात से सबसे ज्यादा नाराज हैं कि परांठा और अंडा बेहद बेसिक खाना है जिसे बनाने में बहुत कम खर्च आता है. ऐसे में इतनी ज्यादा कीमत वसूलना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता.
हैरानी की बात सिर्फ पराठे और अंडे की बेस प्राइज नहीं थी. बिल में इसके ऊपर लगने वाले तरह-तरह के टैक्स, वैट और सर्विस चार्ज ने टोटल अमाउंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था. अक्सर देखा जाता है कि फाइव स्टार होटल्स में पानी की बोतल और नॉर्मल चाय-कॉफी की कीमतें भी आसमान छूती हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि यह लग्जरी के नाम पर सरेआम लूट है क्योंकि सर्विस और एंबिएंस के नाम पर खाने की चीजों की कीमत को 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है.
इस पोस्ट के वायरल होने के बाद इंटरनेट दो गुटों में बंट गया है. एक तरफ वो लोग हैं जो होटल की इस मनमानी कीमत का जमकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इस पर कोई नियम बनाना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होटल का बचाव कर रहे हैं. उनका तर्क है कि फाइव स्टार होटल में लोग सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि वहां के माहौल, शेफ की ब्रांडिंग और वीआईपी सर्विस का पैसा देने जाते हैं. इसलिए वहां जाने से पहले मेन्यू कार्ड पर प्राइज चेक कर लेना चाहिए था.