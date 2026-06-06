Add Zee Business As A Preferred Source
App

₹1100 का पराठा, ₹500 का अंडा... होटल के खाने का अजीबो-गरीब बिल, पब्लिक ने लगा दी क्लास

सोशल मीडिया पर एक शख्स ने होटल के खाने का ऐसा बिल शेयर किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. 1100 रुपये का पराठा और 500 रुपये के अंडे की कीमत पर इंटरनेट पर छिड़ गई है एक नई बहस. जानिए क्या है यह पूरा मामला.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 06, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:05 PM IST
₹1100 का पराठा, ₹500 का अंडा... होटल के खाने का अजीबो-गरीब बिल, पब्लिक ने लगा दी क्लास

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
₹1100 पराठा, ₹500 का अंडा... होटल के खाने का अजीबो-गरीब बिल, पब्लिक ने लगा दी क्लास
viral hotel bill2 min ago
2
Maharashtra news4 min ago
3
Daughter Texted Dead Father6 min ago
4
चांदी का भाव12 min ago
5
Russia16 min ago