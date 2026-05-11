16 दोस्त और 56,000 का बिल! बर्थडे पार्टी के बाद खाली हो गया बैंक अकाउंट; अब सोशल मीडिया पर हो रही धुलाई

Viral Birthday Party Bill: अपने जन्मदिन के जश्न को यादगार बनाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के काम करते हैं. कई लोग दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं और जमकर खाना-पीना चलता है. लेकिन एक शख्स को जन्मदिन की खुशी इतनी महंगी पड़ गई कि उसका बैंक अकाउंट लगभग खाली हो गया. जन्मदिन की खुशी में शख्स ने अपने दोस्तों को डिनर पार्टी दी. दोस्तों के साथ उसने भी हंसी-मजाक में खाना तो खा लिया, लेकिन जब बिल आया, तो शख्स के पैरों तले से जमीन खिसक गई. 16 लोगों की इस पार्टी का बिल 56,000 रुपये आया, जिसने उस शख्स का बैंक अकाउंट लगभग खाली कर दिया. अब इस बिल की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है और इंटरनेट दो गुटों में बंट गया है. कई लोगों ने कहा कि इतनी रकम में तो छोटा ट्रिप हो सकता था, जबकि कुछ ने मजाक में लिखा कि 'ऐसे दोस्त हों तो दुश्मन की जरूरत नहीं.'

पार्टी खत्म हुई, फिर आया बड़ा झटका

बताया जा रहा है कि युवक ने अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट और पब में जन्मदिन मनाया था. पार्टी में खाने-पीने का लंबा ऑर्डर दिया गया. जब आखिर में बिल टेबल पर पहुंचा, तो रकम देखकर उसके होश उड़ गए. कुल बिल करीब 56 हजार रुपये से ज्यादा था. सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में लंबी लिस्ट दिखाई दे रही थी, जिसमें ड्रिंक्स, स्टार्टर, पिज्जा और दूसरी चीजें शामिल थीं. बताया जा रहा है कि पार्टी में 19 ड्रिंक्स, दर्जनों स्टार्टर और कई पिज्जा ऑर्डर किए गए थे. टैक्स और दूसरे चार्ज जुड़ने के बाद रकम और बढ़ गई.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बिल

युवक ने जैसे ही बिल की फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाली, लोगों ने तेजी से उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने कहा कि आजकल बड़े शहरों में पार्टी करना आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई है. खासकर अगर दोस्तों का ग्रुप बड़ा हो, तो खर्च तेजी से बढ़ जाता है. एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'इतने पैसे में तो मेरी पूरी शादी का खाना हो जाता.' एक दूसरे यूजर ने कहा कि 'जन्मदिन मनाने गया था, लेकिन EMI लेकर लौटा होगा.' कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पार्टी देने से पहले बजट तय कर लेना चाहिए, वरना दोस्त उत्साह में जरूरत से ज्यादा ऑर्डर कर देते हैं.

Went out to celebrate a birthday with friends thinking the party would cost around Rs20-25k… but the restaurant gave us a reality check

For 16 people, the manager first estimated around Rs30-35k. We enjoyed the food without worrying much… until the final bill arrived … pic.twitter.com/g2RM638fmT Aradhya (@ItsAradhya) May 10, 2026

लोगों ने दोस्तों पर भी उठाए सवाल

कई लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि पार्टी में शामिल लोगों ने बिल बांटने की कोशिश क्यों नहीं की? सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि अगर इतने लोग साथ में पार्टी कर रहे थे, तो सभी को मिलकर खर्च उठाना चाहिए था. एक यूजर ने लिखा, 'अब समय बदल गया है. सिर्फ बर्थडे वाले से पूरा बिल भरवाना सही नहीं.' वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि दोस्तों के बीच अक्सर ऐसा होता है कि 'जन्मदिन तुम्हारा है, इसलिए बिल भी तुम्हारा.'

महंगी होती जा रही है पार्टी कल्चर

बड़े शहरों में रेस्टोरेंट और पब का खर्च तेजी से बढ़ रहा है. खासकर प्रीमियम जगहों पर खाने और ड्रिंक्स की कीमतें लोगों को चौंका देती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल सोशल मीडिया का भी बड़ा असर है. लोग अपने जन्मदिन को 'ग्रैंड' दिखाने के लिए महंगी जगहों पर पार्टी करना पसंद करते हैं, जिससे अच्छी तस्वीरें, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट मिल सकें. लेकिन इसके चक्कर में कई बार लोग जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं.

इंटरनेट पर मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस वायरल बिल पर लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट किए. किसी ने लिखा, 'इतना बिल देखकर तो मेरा जन्मदिन अगले साल तक कैंसिल हो जाए.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'दोस्त कम रखो, जिंदगी आसान रहेगी.' रेडिट पर भी इस बिल को लेकर लंबी चर्चा हुई. कुछ लोगों ने कहा कि इतने बड़े ग्रुप के साथ पार्टी करने से पहले हर व्यक्ति का हिस्सा पहले तय कर लेना चाहिए. वहीं, कुछ यूजर्स ने माना कि आजकल पब और रेस्टोरेंट में टैक्स और सर्विस चार्ज मिलाकर बिल बहुत तेजी से बढ़ जाता है.

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