Shocking Pic: 20 साल से दाढ़ी रखा था ये शख्स, अचानक नाई से कटवाई तो बदल गया पूरा चेहरा

Beard Transformation: आज के दौर में दाढ़ी रखना एक स्टाइल बन चुका है, लेकिन एक शख्स ने अपने लुक से इंटरनेट को चौंका दिया. उस व्यक्ति ने 20 साल तक अपनी घनी दाढ़ी रखी थी, लेकिन हाल ही में उसने उसे पूरी तरह शेव कर दिया. नतीजा सोशल मीडिया पर हंगामा. उसने रेडिट पर अपनी पहले और अब (Before & After) तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा, “20 साल दाढ़ी रखने के बाद अब सिर्फ मूंछों तक सीमित हूं.”

पहले की तस्वीर में कैसा दिखता था उसका लुक?

पहली तस्वीर में वह व्यक्ति कार में बैठा हुआ नजर आता है. उसने कैप और चश्मा पहना हुआ है. उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि कॉलरबोन तक जा रही थी और मूंछें पूरे ऊपरी होंठ को ढक रही थीं. यही लुक उसके चाहने वालों के लिए उसकी पहचान बन गया था एक क्लासिक, लंबे बालों वाला दाढ़ीधारी चेहरा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

जब बदला लुक तो पहचानना हुआ मुश्किल, क्या था नया अंदाज?

दूसरी तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया. उसकी दाढ़ी पूरी तरह गायब थी और चेहरे पर केवल सलीके से ट्रिम की हुई मूंछें बची थीं. बालों को साइड में कंघी किया गया था और मूंछों के हल्के रंग ने उसे एक स्मार्ट और पॉलिश्ड लुक दिया. फर्क इतना गहरा था कि कई लोगों ने कहा, “हम तो पहचान ही नहीं पाए!”

देखें पोस्ट-

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया?

पोस्ट देखते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “भाई, तुमने तो अपनी उम्र 20 साल घटा दी!” वहीं दूसरे ने कहा, “अब तो तुम और भी हैंडसम लग रहे हो.” कुछ लोगों ने पहले शेव करने से मना किया था लेकिन अब बोले, “तुम बिल्कुल सही थे!” एक ने मजाक में लिखा, “तुम्हारी दाढ़ी इस फोरम के 75% लोगों से बेहतर थी और अब तुम इसे बस मूंछ कह रहे हो!”

यह भी पढ़ें: सिर्फ 3 लोग हैं ऐसे जो बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं पूरी दुनिया, एयरपोर्ट पर भी कोई नहीं रोकेगा

क्या मूंछों का रंग बदलना भी बना चर्चा का कारण?

उस शख्स ने खुद बताया कि उसने मूंछों का रंग थोड़ा हल्का किया है. उसका कहना था, “नेचुरल कलर वाली मूंछें अच्छी नहीं लग रही थीं, इसलिए कलर थोड़ा बदल दिया.” इस ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया. कई यूजर्स ने लिखा, “तुम्हारी मूंछें अब तक की सबसे परफेक्ट दिख रही हैं!” एक अन्य ने लिखा, “दोनों लुक्स में तुम शानदार लग रहे हो, थोड़ा जलन भी हो रही है.” इस पोस्ट को अब तक हजारों लोग शेयर कर चुके हैं और इसे द बेस्ट बियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर कहा जा रहा है.