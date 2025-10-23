Advertisement
trendingNow12971916
Hindi Newsजरा हटके

Shocking Pic: 20 साल से दाढ़ी रखा था ये शख्स, अचानक नाई से कटवाई तो बदल गया पूरा चेहरा

Transformation Viral: 20 साल तक घनी दाढ़ी रखने वाले एक शख्स ने जब अचानक उसे पूरी तरह शेव कर दी, तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. उनकी नई लुक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और लोग पहचान ही नहीं पाए कि यह वही व्यक्ति है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shocking Pic: 20 साल से दाढ़ी रखा था ये शख्स, अचानक नाई से कटवाई तो बदल गया पूरा चेहरा

Beard Transformation: आज के दौर में दाढ़ी रखना एक स्टाइल बन चुका है, लेकिन एक शख्स ने अपने लुक से इंटरनेट को चौंका दिया. उस व्यक्ति ने 20 साल तक अपनी घनी दाढ़ी रखी थी, लेकिन हाल ही में उसने उसे पूरी तरह शेव कर दिया. नतीजा सोशल मीडिया पर हंगामा. उसने रेडिट पर अपनी पहले और अब (Before & After) तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा, “20 साल दाढ़ी रखने के बाद अब सिर्फ मूंछों तक सीमित हूं.”

पहले की तस्वीर में कैसा दिखता था उसका लुक?

पहली तस्वीर में वह व्यक्ति कार में बैठा हुआ नजर आता है. उसने कैप और चश्मा पहना हुआ है. उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि कॉलरबोन तक जा रही थी और मूंछें पूरे ऊपरी होंठ को ढक रही थीं. यही लुक उसके चाहने वालों के लिए उसकी पहचान बन गया था एक क्लासिक, लंबे बालों वाला दाढ़ीधारी चेहरा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

जब बदला लुक तो पहचानना हुआ मुश्किल, क्या था नया अंदाज?

दूसरी तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया. उसकी दाढ़ी पूरी तरह गायब थी और चेहरे पर केवल सलीके से ट्रिम की हुई मूंछें बची थीं. बालों को साइड में कंघी किया गया था और मूंछों के हल्के रंग ने उसे एक स्मार्ट और पॉलिश्ड लुक दिया. फर्क इतना गहरा था कि कई लोगों ने कहा, “हम तो पहचान ही नहीं पाए!”

देखें पोस्ट-

 

After 20 years of constantly having a beard, ive gone to a stache
byu/RandallCabbage inbeards

 

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया?

पोस्ट देखते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “भाई, तुमने तो अपनी उम्र 20 साल घटा दी!” वहीं दूसरे ने कहा, “अब तो तुम और भी हैंडसम लग रहे हो.” कुछ लोगों ने पहले शेव करने से मना किया था लेकिन अब बोले, “तुम बिल्कुल सही थे!” एक ने मजाक में लिखा, “तुम्हारी दाढ़ी इस फोरम के 75% लोगों से बेहतर थी और अब तुम इसे बस मूंछ कह रहे हो!”

यह भी पढ़ें: सिर्फ 3 लोग हैं ऐसे जो बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं पूरी दुनिया, एयरपोर्ट पर भी कोई नहीं रोकेगा 

क्या मूंछों का रंग बदलना भी बना चर्चा का कारण?

उस शख्स ने खुद बताया कि उसने मूंछों का रंग थोड़ा हल्का किया है. उसका कहना था, “नेचुरल कलर वाली मूंछें अच्छी नहीं लग रही थीं, इसलिए कलर थोड़ा बदल दिया.” इस ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया. कई यूजर्स ने लिखा, “तुम्हारी मूंछें अब तक की सबसे परफेक्ट दिख रही हैं!” एक अन्य ने लिखा, “दोनों लुक्स में तुम शानदार लग रहे हो, थोड़ा जलन भी हो रही है.” इस पोस्ट को अब तक हजारों लोग शेयर कर चुके हैं और इसे द बेस्ट बियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर कहा जा रहा है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi, अब वर्चुअली होंगे शामिल? ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi, अब वर्चुअली होंगे शामिल? ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
DNA
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
Jammu and Kashmir
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
uddhav thackeray
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
bangladesh
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार