शख्स ने दिखाई गजब की हिम्मत, खतरनाक सांप को यूं ही कंधे पर लादकर चल पड़ा, देखें खौफनाक वीडियो

सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियोज वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कई इंसान की धड़कनें तक बढ़ा देते हैं. खासकर सांप और खतरनाक जंगली जानवरों से जुड़े वीडियो लोगों को डराने के साथ-साथ चौंकाते भी हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में एक शख्स बेखौफ होकर एक बड़े और खतरनाक अजगर को कंधे पर उठाकर चलते हुए दिख रहा है. यह नजारा इतना अविश्वसनीय है कि लोग उसकी हिम्मत और फुर्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

अजगर के हमले के बाद भी नहीं डरा शख्स

वीडियो की शुरुआत में देखा जाता है कि शख्स विशाल अजगर की पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अजगर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह गुस्से में उस पर अटैक कर देता है. शख्स तेजी से पीछे हटकर खुद को बचा लेता है. इसके बाद वह फिर कोशिश करता है, लेकिन अजगर दोबारा वार कर देता है. इसके बावजूद शख्स का हौंसला नहीं डगमगाता. अचानक वह एक सही मौके पर अजगर की गर्दन पकड़ लेता है और पूरी मजबूती से उसे काबू में कर लेता है. यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.

कंधे पर लाद चल पड़ा शख्स

अजगर की गर्दन पकड़ने के बाद शख्स उसे इतनी आसानी से कंधे पर उठा लेता है कि देखने वाले भी चौंक जाते हैं. सांप पूरी तरह लंबा और भारी नजर आता है, लेकिन शख्स का संतुलन और फुर्ती कमाल की रहती है. कुछ दूर चलने के बाद वह सांप को नीचे पानी में छोड़ देता है, ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके. वीडियो देख लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे कि कोई इतना विशालकाय सांप इतनी आसानी से उठा सकता है. कई यूजर्स ने इसे ‘असली बहादुरी’ बताया.

लाखों बार देखा गया वीडियो

यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो इंस्टाग्राम पर therealtarzann नाम की आईडी से शेयर हुआ है, जिसे अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “हम तो छिपकली देखकर डर जाते हैं और ये आदमी अजगर कंधे पर उठा रहा है!” दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “ये आदमी है या सांपों का गुरु?” वहीं एक अन्य ने कहा, “डर सबको लगता है, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी होती है, इस शख्स ने सच में साबित कर दिया.”