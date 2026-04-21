रेलवे प्लेटफॉर्म पर जवानों को सुनाया ये वाला देशभक्ति गीत, इंटरनेट पर छाया खूबसूरत वीडियो

सेना के जवान दिन रात सरहद पर जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं. वो वहां बॉर्डर पर तैनात हैं इसलिए हम अपने घरों में आराम से सो रहे हैं. ऐसे में परिवार से दूर जवानों के लिए देशवासी ही परिवार का हिस्सा होते हैं. जब जवान छुट्टी पर घर आते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं तो आम जनता से सामना होता है. ऐसे में जनता जवान के साथ कैसा व्यवहार करती है, जवान के हौसले पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है. अब जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक शख्स जवानों को देशभक्ति गीत सुना रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि एक शख्स रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और वहां पर कुछ जवान अपनी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं. इस दौरान शख्स ने जवानों को देशभक्ति गीत सुना रहा है और उनका हौसला बढ़ा रहा है. शख्स 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों' गीत गा रहा है. शख्स की आवाज सीधे दिल को छू रही है. जवान भी खड़े होकर आराम से गीत का आनंद ले रहे हैं और इस दौरान एक जवान इस पल को अपने फोन में कैद करता नजर आया.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @a_digital_yoddha नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 12 लाख से ज्यादा व्यूज और 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. बड़ी संख्या में यूजर्स अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं. किसी ने भारत माता की जय का नारा लगाया तो कोई दिल से सेल्यूट कर रहा है. एक यूजर ने लिखा, देशभक्ति किसी चीज की मोहताज नहीं है. दूसरे यूजर ने लिखा, हर भारतीय के दिल में इसी तरह भारत और भारत के जवानों के प्रति सम्मान रहना चाहिए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.