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Hindi Newsजरा हटकेरेलवे प्लेटफॉर्म पर जवानों को सुनाया ये वाला देशभक्ति गीत, इंटरनेट पर छाया खूबसूरत वीडियो

रेलवे प्लेटफॉर्म पर जवानों को सुनाया ये वाला देशभक्ति गीत, इंटरनेट पर छाया खूबसूरत वीडियो

सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला एक कमाल का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर भारतीय जवान मौजूद हैं और एक शख्स देशभक्ति गीत गाकर उनका हौसला बढ़ा रहा है. इस दौरान एक जवान उस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:18 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @a_digital_yoddha
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @a_digital_yoddha

सेना के जवान दिन रात सरहद पर जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं. वो वहां बॉर्डर पर तैनात हैं इसलिए हम अपने घरों में आराम से सो रहे हैं. ऐसे में परिवार से दूर जवानों के लिए देशवासी ही परिवार का हिस्सा होते हैं. जब जवान छुट्टी पर घर आते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं तो आम जनता से सामना होता है. ऐसे में जनता जवान के साथ कैसा व्यवहार करती है, जवान के हौसले पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है. अब जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक शख्स जवानों को देशभक्ति गीत सुना रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि एक शख्स रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और वहां पर कुछ जवान अपनी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं. इस दौरान शख्स ने जवानों को देशभक्ति गीत सुना रहा है और उनका हौसला बढ़ा रहा है. शख्स 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों' गीत गा रहा है. शख्स की आवाज सीधे दिल को छू रही है. जवान भी खड़े होकर आराम से गीत का आनंद ले रहे हैं और इस दौरान एक जवान इस पल को अपने फोन में कैद करता नजर आया.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @a_digital_yoddha नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 12 लाख से ज्यादा व्यूज और 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. बड़ी संख्या में यूजर्स अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं. किसी ने भारत माता की जय का नारा लगाया तो कोई दिल से सेल्यूट कर रहा है. एक यूजर ने लिखा, देशभक्ति किसी चीज की मोहताज नहीं है. दूसरे यूजर ने लिखा, हर भारतीय के दिल में इसी तरह भारत और भारत के जवानों के प्रति सम्मान रहना चाहिए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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