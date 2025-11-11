ये कैसी सनक? जलते तवे पर बैठकर बनाई रील, यूजर्स बोले- अब करो कॉपी

Viral Funny Video: सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने की ऐसी अंधी दौड़ मची है. लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे. ऐसा ही एक और वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. एक शख्स जलते तवे पर बैठकर लड़की को इम्प्रेस कर रहा है और गाना गा रहा है.

किस गाने पर बनाई रील?

सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में अजीबोगरीब ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं. लोग व्यूज पाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा रहे हैं. कई बार अपनी सेहत और जिंदगी से भी खेल जाते हैं. ऐसे ही एक अजीब वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ के टाइटल सॉन्ग पर रील बना रहा है. अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर यूजर्स के होश उड़ जाते हैं.

तपते तवे पर बैठा शख्स

वीडियो में दिखता है कि एक शख्स किचन में रील बना रहा है और जलते चूल्हे पर रखे तवे पर बैठा हुआ है. वीडियों में एक महिला भी खड़ी दिखती है जिसके लिए ये गाना गा रहा है. गैस जल रही है उसके उपर तवा गर्म हो रहा है और ये शख्स गर्म तवे पर बैठा है. शख्स जिस तरह गाने में डूबा है उसे देखकर लगता ही नहीं है कि इसको तवा थोड़ा भी गर्म लग रहा है. वो बार बार महिला के साथ गाने को एंजॉय करता है. अब ये वीडियो सबको हैरान कर रही है. लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं. इस रील ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @patil_auto_wale_9946 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 33 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अब करो कॉपी. दूसरे यूजर ने लिखा, भइया तवा हटाके बैठो ना. तीसरे यूजर ने लिखा, गाने का असली मकसद.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.