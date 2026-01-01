कोहरे का खौफ! कार की बोनट पर बैठ गया दोस्त, मोबाइल टॉर्च जलाकर दिखा रहा रास्ता; Video हुआ वायरल

Driver In Dense Fog Video Viral: सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत के कई शहर घने कोहरे की चपेट में आ जाते हैं. विजिबिलिटी अचानक इतनी कम हो जाती है कि सड़क पर गाड़ी चलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. ऐसे हालात में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है, इसलिए प्रशासन बार-बार सतर्क रहने की सलाह देता है. इंस्टाग्राम पर शेयर हुए एक वीडियो में कुछ लोग अंधेरे और जीरो विजिबिलिटी के बीच कार से सफर करते नजर आते हैं.

हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक शख्स कार के बोनट पर बैठा हुआ दिखाई देता है. वीडियो में बताया जाता है कि वे मेन रोड पर नहीं बल्कि ऑफ-रोड इलाके में हैं, जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा. वीडियो में जैसे ही सभी हंसने लगते हैं, बोनट पर बैठा व्यक्ति हाथों से इशारे करने लगता है. ड्राइवर उन्हीं इशारों के मुताबिक गाड़ी का स्टेयरिंग मोड़ता है. इसी दौरान कार के अंदर से आवाज आती है कि यहां कोई लाइट काम नहीं कर रही, इसलिए यह तरीका अपनाया गया है.

ADAS लेवल 4 का जिक्र क्यों बना मजाक?

वीडियो में मजाकिया लहजे में कहा जाता है, “ADAS लेवल 4, ओनली वन इन इंडिया स्कॉर्पियो.” यह सुनते ही सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे. लोगों ने इसे तकनीक का मजाक उड़ाने वाला और जान जोखिम में डालने वाला तरीका बताया. यह वीडियो अब तक 11 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह अच्छा नहीं लगा. कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस जुगाड़ को बेवकूफी और बेहद खतरनाक बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे हालात में बोनट पर बैठा व्यक्ति सबसे पहले हादसे का शिकार होगा.

सोशल मीडिया यूजर्स ने कैसी-कैसी प्रतिक्रियाएं दीं?

एक यूजर ने लिखा, “बाद में गाड़ी टकराएगी, पहले लड़का टकराएगा.” दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, “एक्सीडेंट से पहले ठंड से ही मर जाएगा.” किसी ने कैमरा ऑन रखने की सलाह दी तो किसी ने इसे टाइटैनिक जैसी मूर्खता करार दिया. भारत में चलती कार के बोनट पर बैठना गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन माना जाता है. इसे खतरनाक गतिविधि की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करती है.

पहले ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई हो चुकी है?

2024 में नोएडा पुलिस ने चलती कार की छत पर बैठकर रील बनाने वाले एक व्यक्ति पर 28,500 रुपये का जुर्माना लगाया था. वहीं दिल्ली में स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर कार के बोनट पर बैठे 20 वर्षीय युवक को हिरासत में लेकर 26,000 रुपये का चालान किया गया था. एक्सपर्ट का कहना है कि घने कोहरे में ऐसे खतरनाक प्रयोग करने की बजाय गाड़ी रोक देना, स्पीड कम रखना और नियमों का पालन करना ही सबसे सुरक्षित उपाय है. एक गलत फैसला कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है.