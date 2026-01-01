Advertisement
trendingNow13060230
Hindi Newsजरा हटकेकोहरे का खौफ! कार की बोनट पर बैठ गया दोस्त, मोबाइल टॉर्च जलाकर दिखा रहा रास्ता; Video हुआ वायरल

कोहरे का खौफ! कार की बोनट पर बैठ गया दोस्त, मोबाइल टॉर्च जलाकर दिखा रहा रास्ता; Video हुआ वायरल

Dense Fog Driving Video: उत्तर भारत में घने कोहरे के बीच एक अजीब और खतरनाक जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कार के बोनट पर बैठे शख्स से रास्ता दिखाने का यह तरीका लोगों को न तो पसंद आया और न ही सुरक्षित लगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोहरे का खौफ! कार की बोनट पर बैठ गया दोस्त, मोबाइल टॉर्च जलाकर दिखा रहा रास्ता; Video हुआ वायरल

Driver In Dense Fog Video Viral: सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत के कई शहर घने कोहरे की चपेट में आ जाते हैं. विजिबिलिटी अचानक इतनी कम हो जाती है कि सड़क पर गाड़ी चलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. ऐसे हालात में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है, इसलिए प्रशासन बार-बार सतर्क रहने की सलाह देता है. इंस्टाग्राम पर शेयर हुए एक वीडियो में कुछ लोग अंधेरे और जीरो विजिबिलिटी के बीच कार से सफर करते नजर आते हैं.

हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक शख्स कार के बोनट पर बैठा हुआ दिखाई देता है. वीडियो में बताया जाता है कि वे मेन रोड पर नहीं बल्कि ऑफ-रोड इलाके में हैं, जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा. वीडियो में जैसे ही सभी हंसने लगते हैं, बोनट पर बैठा व्यक्ति हाथों से इशारे करने लगता है. ड्राइवर उन्हीं इशारों के मुताबिक गाड़ी का स्टेयरिंग मोड़ता है. इसी दौरान कार के अंदर से आवाज आती है कि यहां कोई लाइट काम नहीं कर रही, इसलिए यह तरीका अपनाया गया है.

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

Add Zee News as a Preferred Source

ADAS लेवल 4 का जिक्र क्यों बना मजाक?

वीडियो में मजाकिया लहजे में कहा जाता है, “ADAS लेवल 4, ओनली वन इन इंडिया स्कॉर्पियो.” यह सुनते ही सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे. लोगों ने इसे तकनीक का मजाक उड़ाने वाला और जान जोखिम में डालने वाला तरीका बताया. यह वीडियो अब तक 11 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह अच्छा नहीं लगा. कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस जुगाड़ को बेवकूफी और बेहद खतरनाक बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे हालात में बोनट पर बैठा व्यक्ति सबसे पहले हादसे का शिकार होगा.

 

 

सोशल मीडिया यूजर्स ने कैसी-कैसी प्रतिक्रियाएं दीं?

एक यूजर ने लिखा, “बाद में गाड़ी टकराएगी, पहले लड़का टकराएगा.” दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, “एक्सीडेंट से पहले ठंड से ही मर जाएगा.” किसी ने कैमरा ऑन रखने की सलाह दी तो किसी ने इसे टाइटैनिक जैसी मूर्खता करार दिया. भारत में चलती कार के बोनट पर बैठना गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन माना जाता है. इसे खतरनाक गतिविधि की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करती है.

यह भी पढ़ें: पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video 

पहले ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई हो चुकी है?

2024 में नोएडा पुलिस ने चलती कार की छत पर बैठकर रील बनाने वाले एक व्यक्ति पर 28,500 रुपये का जुर्माना लगाया था. वहीं दिल्ली में स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर कार के बोनट पर बैठे 20 वर्षीय युवक को हिरासत में लेकर 26,000 रुपये का चालान किया गया था. एक्सपर्ट का कहना है कि घने कोहरे में ऐसे खतरनाक प्रयोग करने की बजाय गाड़ी रोक देना, स्पीड कम रखना और नियमों का पालन करना ही सबसे सुरक्षित उपाय है. एक गलत फैसला कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

driverDense fogViral Video

Trending news

बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़