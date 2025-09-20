स्कूटी पर महिला के पीछे बैठे शख्स ने चिल्लाकर कही ऐसी बात, Video देख हंस-हंस के लोटपोट हो जाएंगे आप!

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी पर पीछे बैठे शख्स ने चिल्लाकर लोगों को डराया, लेकिन वीडियो देखने वाले लोग हंस-हंस कर लोटपोट हो गए. महिला स्कूटी चला रही थी और उसका दोस्त अचानक जोर-जोर से चिल्लाने लगा. यह प्रैंक देखने में मज़ेदार लगता है, लेकिन सड़क पर लोगों की प्रतिक्रिया ने इसे और वायरल बना दिया. वीडियो इंस्टाग्राम पर @guru_bal पेज से शेयर किया गया और अबतक इसे 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

लोगों की घबराहट और प्रतिक्रिया

वीडियो में देखा जा सकता है कि पैदल चल रहे लोग डर के मारे भागने लगते हैं. पहले उन्हें लगा कि यह मज़ाक है, लेकिन बार-बार दोहराई गई चीख ने लोगों को सच में घबरा दिया. कुछ लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगे. सोशल मीडिया पर वीडियो पर मज़ेदार प्रतिक्रियाएं भी आईं. किसी ने लिखा, “ये बंदा कॉमेडी शो में होना चाहिए था,” जबकि किसी ने चेताया, “अगली बार सोच-समझकर चिल्लाना, कहीं पुलिस पकड़ न ले.”

वायरल होने के पीछे की वजह

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 25 लाख से अधिक लोगों ने लाइक किया और हजारों ने शेयर किया. वीडियो ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि छोटे प्रैंक भी इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हो सकते हैं. लोग इसे “मस्त मौला मस्ती” कहकर शेयर कर रहे हैं. मज़ेदार अंदाज़ और लोगों की असली प्रतिक्रिया ने इसे सोशल मीडिया का हिट बना दिया.

सावधानी और सीख

हालांकि वीडियो मज़ेदार है, लेकिन इसने एक गंभीर सवाल भी उठाया कि सड़क पर इस तरह की हरकतें सुरक्षित हैं या नहीं. विशेषज्ञों का कहना है कि घबराहट में लोग गलत कदम उठा सकते हैं, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है. इसलिए मज़ाक जरूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा प्रैंक किसी परेशानी का कारण भी बन सकता है. वीडियो ने मनोरंजन के साथ-साथ सुरक्षा का संदेश भी दिया.