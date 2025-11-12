1, 2 नहीं, 6 बीवियां रखता है ये शख्स, सभी एक साथ प्रेग्नेंट, घर के अंदर का वीडियो वायरल

Shocking Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट पर धमाका कर दिया है. यूजर्स वीडियो देखकर हैरान हैं तो कोई मजाक उड़ा रहा है. अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. वीडियो में दावा किया जाता है कि एक अफ्रीकी शख्स 6 बीवियों को एक साथ रखता है और सभी एक साथ प्रेग्नेंट भी हैं. चलिए विस्तार से इस पूरी कहानी को समझते हैं.

घर है या मेटरनिटी वार्ड?

आज के समय में एक प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रखना आसान नहीं है और एक ये शख्स है जो छोटे से घर में 6 प्रेग्नेंट बीवियों को संभाल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुबह को 5 बजे से 6 बीवियों की उल्टी शुरू हो जाती है. हर किसी को अलग तरह की क्रेविंग्स होती हैं. वीडियो देखकर लगता है जैसे घर नहीं कोई प्राइवेट मेटरनिटी वार्ड हो.

कैसा था घर के अंदर का माहौल?

दरअसल, ये शख्स अपनी 6 बीवियों के साथ एक ही घर में रहता है. इस वक्त ये इसलिए चर्चा में है, क्योंकि इसकी सभी बीवियां एक साथ प्रेग्नेंट हैं. सभी वाइफ 5 से 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं. ऐसे में घर के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सभी महिलाएं गर्भावस्था में दिखाई देती हैं. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं. जहां शहरों में कप्लस को बच्चे करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और प्रेग्नेंट होने तकनीकों की हेल्प ले रहे हैं. वहां, इस ट्राइबल फैमिली में एक साथ 6 खुशियां आने वाली हैं.

कुछ ही दिनों का अंतर

शख्स की सारी बीवियां प्रेग्नेंट है. सबकी प्रेग्नेंसी में कुछ ही दिनों का अंतर है. पहली बीवी – 7 महीना, दूसरी – 6.5, महीना, तीसरी – 6 महीना, चौथी – 5.5 महीना, पांचवीं – 5 महीना और छठी – 5 महीना की प्रेग्नेंट है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kenyan_statue_man नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है