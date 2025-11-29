बर्फीले पहाड़ पर टेंट लगाकर सो रहा था शख्स, बाहर हुई हलचल… फिर जो देखा, कांप उठे रोंगटे!

Russian Wildlife Viral Video: दुनिया में बहुत से लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं. उन्हें ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बर्फीले इलाकों में घूमने का जुनून होता है पर ये जुनून कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकता है, खासकर जब सामने अचानक कोई जंगली जानवर आ जाए. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

सुनसान पहाड़ और बाहर चमकती आंखें… टेंट में आराम कर रहे युवक के उड़ गए होश

ये वीडियो रूस के वाइल्डलाइफ कंजर्वेटर और एनिमल ट्रेनर किरिल पोटापोव ने शेयर किया है. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो उनकी जंगली जानवरों से निडर दोस्ती के फैन हैं. इस वीडियो में किरिल बर्फ से ढके एक पहाड़ी इलाके में टेंट लगाकर आराम करते दिख रहे हैं. वो टेंट के अंदर बैठे थे कि तभी बाहर हलचल होती है. पहले तो लगता है कि हवा चल रही है या कोई सामान्य चीज है, लेकिन कुछ ही सेकेंड में दो चमकती आंखें नजर आती हैं. जैसे ही कैमरा पास जाता है, दिखता है कि बाहर एक असली बाघ (Tiger) खड़ा है. वो धीरे-धीरे टेंट की तरफ बढ़ता है और फिर उसका चेहरा अंदर झांकने लगता है. पहली नजर में वीडियो देखकर यही लगता है कि बाघ हमला करने वाला है. ये सीन इतना डरावना है कि देखने वालों की भी सांसें थम जाएं.

बर्फीले पहाड़ पर टेंट के बाहर दिखीं चमकती आंखें

लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि किरिल पर हमला हुआ होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है असल में ये बाघ किरिल का दोस्त है. किरिल एक वाइल्डलाइफ ट्रेनर हैं और अक्सर इन जानवरों के साथ समय बिताते हैं। इस वीडियो को किरिल ने फनी अंदाज में पोस्ट किया है. इसके बाद में ये भी दिखाया कि बाघ उनसे किस तरह से घुला-मिला है.

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “बाघ तो सिर्फ हाय बोलने आया था.” दूसरे ने लिखा, “ठंड में बाघ को भी रजाई चाहिए थी. इस वीडियो अब तक 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है,