ट्रेंड के चक्कर में दूल्हे की फैमिली का उड़ा मजाक, नाचते दिखे लड़के वाले, यूजर्स ने कर दी खिंचाई

Trending Proposal Videos: सोशल मीडिया पर शादी से पहले प्रपोज करने का एक नया ट्रेंड चल गया है. लड़का लड़की के घर जाता है और घर के सामने डांस कर अपनी होने वाली वाइफ को प्रपोज करता है. लेकिन इस बार तो पूरी फैमिली ने ही प्रपोज कर दिया. वीडियो देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 07, 2026, 06:02 PM IST
Viral Video: समय के साथ शादी के लिए प्रपोज करने के तरीके बदल रहे हैं. एक समय था जब लोग अपने प्रेमी या जीवनसाथी को प्रेम पत्र लिखकर अपने प्यार का इजहार करते थे. आज के दौर में कपल इस पल को यादगार बनाने के लिए सबके सामने सेलिब्रेट कर रहे हैं. लेकिन इन दिनों एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें दूल्हा शादी से पहले ही लड़की के घर चला जाता है और उसके घर के सामने नाच कर प्रपोज करता है. 

इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें तो दूल्हे के साथ पूरी फैमिली ने ही प्रपोज कर दिया. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे बेस्ट मोमेंट बता रहे हैं. तो वहीं ज्यादातर लोग इस पर हंस रहे हैं और मजाक बना रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा अपने परिवार और दोस्तों के साथ लड़की के घर पहुंच कर पूरे परिवार के साथ डांस कर रहा है. सभी लोग सलमान खान की फिल्म 'सलाम-ए-इश्क' के गाने 'तेनू लेके' पर नाच रहे हैं. दूल्हे के परिवार वाले नीचे सड़क पर डांस कर रहे हैं और लड़की अपने घर की बालकनी से ये सब देख रही है. 

बेहद खुश नजर आई लड़की?

दूल्हे के परिवार को नाचता देख लड़की काफी खुश नजर आ रही है. लड़की की मुस्कान बता रही है कि उसके लिए ये पल कितना खूबसूरत और यादगार है. अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यूजर्स के ​बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यूजर्स की राय बंटी नजर आ रही है. कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो वहीं ज्यादातर लोग इसे फालतू का दिखावा बता रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं लोगों ने पूरे परिवार के साथ इस तरह प्रपोज करने पर क्या प्रतिक्रिया दी है.

यह भी पढ़ें: दुल्हन ने अपने विदेशी दूल्हे को सिंदूर लगाना सिखाया, वायरल हो गया यादगार पल

 

तेजी से वायरल हुआ वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Prof_Cheems नाम के हैंडल से शेयर किया गया. वीडियो के कैप्शन में रोते हुए इमोजी के साथ लिखा है, 'पूरी फैमिली ने प्रपोज कर दिया.' वीडियो पोस्ट किए जाने के सिर्फ 10 घंटे के भीतर 4.2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, 'मोमेंट है भाई मोमेंट है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'जरा सोचिए, किसी लड़की से 'हाँ' पाने के लिए आपको अपने पूरे परिवार को सबके सामने जोकर बनाना पड़े.' इसके अलावा एक यूजर ने कहा, 'व्यूज के लिए आजकल कुछ भी बकवास हो रहा है.' दूसरे यूजर ने पूरी फैमिली को ही 'छपरी' बता दिया. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

