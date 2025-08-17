तीन शेरनियों के बीच फंसा इंसान, एक झटके में सब हो जाता खत्म! देखें दिल दहला देने वाला वीडियो

Man trapped between three lionesses: सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों से जुड़े कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल इस वीडियो में एक शख्स तीन शेरनियों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है. कोई इंसान अगर ऐसे खतरनाक जानवरों के बीच फंस जाए तो उसकी हालत काफी खराब हो जाएगी. ऐसे में शेर और शेरनी तो सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं. फिलहाल रोंगटे खड़े करने वाला यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां उसके साथ जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं है.

तीन शेरनियों के बीच अकेला इंसान

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स कमरे में अकेला खड़ा है और उसके चारों तरफ तीन विशालकाय शेरनियां घूम रही हैं. वीडियो की शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि जैसे अब इस शख्स का बचना नामुमकिन है. शेरनियां बहुत ही करीब आ जाती हैं और हल्का झपट्टा भी मारने लगती हैं. इस नजारे को देखने वालों की सांसे थम जाती हैं. एक शेरनी उस शख्स का पैर पकड़ने लगती है और एक उसके ऊपर चढ़कर उसे गिराने की कोशिश करती है. वहीं तीसरी शेरनी ये सब आराम से देख रही है. हालांकि ये शेरनियां जंगल की खतरानक शेरनियों जैसी नहीं थी, वरना शख्स का बचना काफी मुश्किल हो जाता.

लोगों ने क्या दी प्रतिक्रियाएं?

सोशल मीडिया पर यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दिया. बता दें कि यह वीडियो @Brutal_0s के एक्स यूजर ने शेयर किया है. जहां वीडियो को 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- लोग जंगली जानवरों के साथ इतना लापरवाह क्यों हैं? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- अब ऐसी गलती बंदा शायद ही कभी करेगा. वीडियो देखने के बाद एक अन्य यूजर ने लिखा- भाई बहुत बड़े खतरे में है.