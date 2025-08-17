तीन शेरनियों के बीच फंसा इंसान, एक झटके में सब हो जाता खत्म! देखें दिल दहला देने वाला वीडियो
Advertisement
trendingNow12885228
Hindi Newsजरा हटके

तीन शेरनियों के बीच फंसा इंसान, एक झटके में सब हो जाता खत्म! देखें दिल दहला देने वाला वीडियो

Man and three lionesses viral video: अगर आप किसी खूंखार जानवर के साथ अकेले कहीं फंस जाएं तो आपकी क्या हालत होगी? दरअसल ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है, क्योंकि एक इंसान का तीन-तीन शेरनियों के साथ अकेले फंसे होने का वीडियो वायरल हो रहा है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 17, 2025, 05:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तीन शेरनियों के बीच फंसा इंसान, एक झटके में सब हो जाता खत्म! देखें दिल दहला देने वाला वीडियो

Man trapped between three lionesses: सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों से जुड़े कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल इस वीडियो में एक शख्स तीन शेरनियों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है. कोई इंसान अगर ऐसे खतरनाक जानवरों के बीच फंस जाए तो उसकी हालत काफी खराब हो जाएगी. ऐसे में शेर और शेरनी तो सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं. फिलहाल रोंगटे खड़े करने वाला यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां उसके साथ जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं है.

तीन शेरनियों के बीच अकेला इंसान
यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स कमरे में अकेला खड़ा है और उसके चारों तरफ तीन विशालकाय शेरनियां घूम रही हैं. वीडियो की शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि जैसे अब इस शख्स का बचना नामुमकिन है. शेरनियां बहुत ही करीब आ जाती हैं और हल्का झपट्टा भी मारने लगती हैं. इस नजारे को देखने वालों की सांसे थम जाती हैं. एक शेरनी उस शख्स का पैर पकड़ने लगती है और एक उसके ऊपर चढ़कर उसे गिराने की कोशिश करती है. वहीं तीसरी शेरनी ये सब आराम से देख रही है. हालांकि ये शेरनियां जंगल की खतरानक शेरनियों जैसी नहीं थी, वरना शख्स का बचना काफी मुश्किल हो जाता. 

लोगों ने क्या दी प्रतिक्रियाएं?
सोशल मीडिया पर यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दिया. बता दें कि यह वीडियो @Brutal_0s के एक्स यूजर ने शेयर किया है. जहां वीडियो को 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- लोग जंगली जानवरों के साथ इतना लापरवाह क्यों हैं? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- अब ऐसी गलती बंदा शायद ही कभी करेगा. वीडियो देखने के बाद एक अन्य यूजर ने लिखा- भाई बहुत बड़े खतरे में है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Man trapped between three lionessesViral Video

Trending news

जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
2025 bihar election
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
History Of Nehru Family
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
Aaj ki Taza Khabar: 'हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया...', मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: 'हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया...', मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
;