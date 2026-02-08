ये मैं हूं! एडल्ट साइट पर वीडियो देख सन्न रह गया शख्स, होटल स्टे के बाद सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

सोशल मीडिया की दुनिया को जितना करीब लाया है, उतना ही खतरा भी बढ़ा दिया है. आज होटल, गेस्टहाउस और किराए के कमरों में ठहरते वक्त लोग खुद को पूरी तरह सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन कई बार यह भरोसा भारी पड़ जाता है. फिल्मों में दिखाई जाने वाली जासूसी कैमरों की कहानियां अब सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहीं. असल जिंदगी में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां निजी पलों को चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया और फिर उन्हें ऑनलाइन बेच दिया गया. ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब एक शख्स एडल्ट साइट पर वीडियो देखते हुए अचानक खुद को ही स्क्रीन पर देख सन्न रह गया. इसके बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने उसकी जिंदगी हिला दी.

फिल्मी कहानी से हकीकत तक पहुंचा मामला

साल 2005 में आई फिल्म ‘कलयुग’ में दिखाया गया था कि कैसे होटल में ठहरे एक कपल का निजी वीडियो चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर एडल्ट साइट पर डाल दिया जाता है. उस वक्त यह कहानी भले ही फिल्मी लगी हो, लेकिन समय के साथ ऐसी घटनाएं हकीकत में भी सामने आने लगीं. विदेश में एक कपल के साथ हुआ मामला इसी डरावनी सच्चाई को दिखाता है. इंटरनेट पर मौजूद कई प्लेटफॉर्म ऐसे वीडियो से भरे पड़े हैं, जो बिना लोगों की जानकारी और इजाजत के रिकॉर्ड किए गए होते हैं. यह घटना भी उसी खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा करती है.

एडल्ट साइट पर खुद को देखकर उड़ गए होश

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग निवासी एरिक (नाम बदला हुआ) को एडल्ट वेबसाइट देखने की आदत थी. एक दिन साइट पर स्क्रॉल करते वक्त उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी, जिसे देखकर उसका दिल दहल गया. वीडियो में दिख रहा कपल कोई और नहीं, बल्कि वह खुद और उसकी गर्लफ्रेंड थे. कुछ देर तक उसे यकीन ही नहीं हुआ कि स्क्रीन पर दिख रहा शख्स वही है. वीडियो देखते-देखते उसे अपने होटल स्टे के पल याद आने लगे और तभी उसे अंदेशा हुआ कि उनके निजी पलों को किसी ने चुपचाप रिकॉर्ड किया है.

होटल के कमरे में छिपा था जासूसी कैमरा

जांच में पता चला कि इस घटना से करीब तीन हफ्ते पहले एरिक अपनी गर्लफ्रेंड एमिली (नाम बदला हुआ) के साथ एक होटल में ठहरा था. दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे में छिपा एक कैमरा उनके निजी पलों को रिकॉर्ड कर रहा है. बाद में उस फुटेज को एडिट कर करीब एक घंटे का वीडियो बनाया गया और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया. जब एरिक ने यह बात एमिली को बताई तो पहले उसे मजाक लगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद वह भी टूट गई और डर में जीने लगी.

अवैध धंधा, बढ़ता डर और सरकारी नियम

चीन में पोर्न का निर्माण और वितरण अवैध है, इसके बावजूद यह खतरनाक धंधा बीते एक दशक से फल-फूल रहा है. होटल के कमरों में बेहद छोटे स्पाई कैमरे छिपाकर लोगों के निजी पलों को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उन्हें ऑनलाइन बेचा जाता है. सोशल मीडिया पर लोग ऐसे कैमरों की पहचान के तरीके तक साझा कर रहे हैं. पिछले साल सरकार ने होटलों में नियमित जांच के नियम बनाए, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह टला नहीं है. यह मामला एक बड़ी चेतावनी है कि होटल में ठहरते वक्त सतर्क रहना अब बेहद जरूरी हो गया है.