40 घंटे तक थमी रही दिल की धड़कन, फिर भी मौत को मात देकर लौट आया शख्स; जानें कैसे डॉक्टरों ने किया यह कमाल

China ECMO Miracle Story: क्या कोई इंसान बिना धड़कते दिल के 40 घंटे तक जिंदा रह सकता है? सुनने में यह आपको किसी फिल्मी कहानी या कोरी कल्पना जैसा लगता है, लेकिन चीन के डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस के इतिहास में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे दुनिया 'महा चमत्कार' कह रही है. चीन का एक शख्स, जिसका दिल पूरे 40 घंटे तक धड़कना बंद कर चुका था, उसे न केवल मौत के मुंह से वापस लाया गया, बल्कि वह अब पूरी तरह स्वस्थ भी है. इस घटना ने पूरे विश्व के मेडिकल वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है और साबित कर दिया है कि मॉर्डन टेक्नोलॉजी अब यमराज के द्वार से भी इंसान को वापस ला सकती है.

अचानक बिगड़ी हालत, रुक गया दिल

यह मामला तब सामने आया जब झेजियांग विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल के संबद्ध अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर लू जिओ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया. उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि चीन के झेजियांग प्रांत में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की तबीयत अचानक बेहद खराब हो गई थी. हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसका दिल काम करना बंद कर दिया था.

आमतौर पर दिल रुकने के कुछ ही मिनटों में जान का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इस मामले में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया और हार नहीं मानी. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टरों की टीम ने उस व्यक्ति पर एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन (ईसीएमओ) किया. तब जाकर उसकी जान बच पाई. इस दौरान उसका दिल लगभग 40 घंटे से अधिक समय तक धड़कना बंद रहा.

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मशीन बनी जीवन का सहारा

डॉक्टरों ने मरीज को बचाने के लिए एक खास मशीन का सहारा लिया, जिसे ECMO कहा जाता है. यह मशीन शरीर के बाहर खून को साफ करके उसमें ऑक्सीजन मिलाती है और फिर उसे शरीर में वापस भेजती है. इसका मतलब है कि जब दिल और फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते, तब यह मशीन उनकी जगह काम करती है. इस मशीन का इस्तेमाल अक्सर दिल के दौरे से पीड़ित मरीजों और हृदय व फेफड़े के ट्रांसप्लांट से गुजर रहे लोगों को अस्थायी सहायता देने के लिए किया जाता है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले भी इस मशीन ने ऐसे लोगों की जान बचाई है.

40 घंटे तक चला संघर्ष

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मरीज का दिल करीब 40 घंटे तक बंद रहा. इस दौरान पूरी तरह मशीन पर ही उसकी सांस और खून का प्रवाह बनाए रखा गया. डॉक्टर लगातार उसकी हालत पर नजर बनाए हुए थे और हर पल उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे.

आखिरकार मिली नई जिंदगी

लंबे संघर्ष के बाद डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई. धीरे-धीरे मरीज के शरीर ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया और उसका दिल फिर से काम करने लगा. यह पल डॉक्टरों के लिए भी बेहद खास था, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद किसी मरीज का इस तरह ठीक होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि जब उसका इलाज चल रहा था, तब उसके परिवार के लोग भी हार मान चुके थे. लोगों ने उसे मृत मान लिया था. लेकिन मेडिकल साइंस के चमत्कार से आज वह शख्स अपने परिवार के बीच सुरक्षित है.

मेडिकल साइंस के लिए बड़ी उपलब्धि

इस घटना को मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि सही समय पर सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, तो कई बार असंभव लगने वाली स्थितियों में भी मरीज की जान बचाई जा सकती है. जैसे ही यह खबर सामने आई, लोगों ने इसे चमत्कार बताया. सोशल मीडिया पर कई लोग डॉक्टरों की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह इंसानी मेहनत और विज्ञान की ताकत का शानदार उदाहरण है. यह घटना उन लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर आई है, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. यह दिखाती है कि मॉर्डन टेक्नोलॉजी और डॉक्टरों की कोशिशें मिलकर कई बार असंभव को भी संभव बना सकती है.

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