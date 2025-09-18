खाना छोड़ सिर्फ इंजन ऑयल पीता है ये आदमी, लेकिन कैसे अब तक नहीं पड़ा बीमार? जानें सच

कर्नाटक से एक अजीब और हैरान करने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक शख्स पिछले तीन दशकों से खाना-पीना छोड़कर सिर्फ इंजन ऑयल पीकर जिंदा है. चावल-रोटी छोड़िए, इस आदमी की पूरी डाइट ही मोटर ऑयल पर टिकी है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है.

कौन है ये ‘ऑयल कुमार’?

इस शख्स का नाम लोगों ने ऑयल कुमार रख दिया है. कहा जाता है कि वह कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले का रहने वाला है. उसकी दिनचर्या में लगभग 7 से 8 लीटर इंजन ऑयल शामिल है. इसके अलावा वह रोजाना चाय भी पीता है. वीडियो में देखा गया कि लोग उसे खाना ऑफर करते हैं, लेकिन वह ठुकरा देता है और बोतल से सीधे इंजन ऑयल पीता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पुलिस की नौकरी छोड़कर ये लड़की क्यों बनी एडस्ट स्टार? वर्दी में बनाती ऐसे REELS, देखकर शरमा जाए

क्या कभी बीमार नहीं पड़ा ये आदमी?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 30 साल से इंजन ऑयल पीने के बावजूद वह कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ. पोस्ट के मुताबिक उसे कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक इतना खतरनाक केमिकल इंसान को तुरंत बीमार कर सकता है.

कैसे मानता है अपनी जिंदगी का राज?

इस अनोखे शख्स का मानना है कि उसकी जिंदगी भगवान अयप्पा की कृपा से चल रही है. वह दावा करता है कि अगर ईश्वर का आशीर्वाद न होता, तो वह इतने साल तक जिंदा नहीं रह पाता. इंजन ऑयल पेट्रोलियम से बना होता है और इसे इंसान के शरीर के लिए बेहद जहरीला माना जाता है. अगर यह गलती से भी निगल लिया जाए तो यह फेफड़ों और पाचन तंत्र पर भयानक असर डालता है.

यह भी पढ़ें: बिना टिकट ट्रेन में घुसकर TTE से बोली महिला- अंधे हो क्या? फिर हुआ ऐसा हंगामा कि पूरा डिब्बा रह गया दंग

क्या-क्या हो सकते हैं इसके खतरनाक असर?

फेफड़ों पर असर: इंजन ऑयल सांस की नली में चला जाए तो केमिकल न्यूमोनाइटिस, इंफेक्शन और यहां तक कि सांस रुकना भी हो सकता है.

पाचन तंत्र पर असर: मुंह, गले और पेट में जलन, उल्टी, खून आना और आंतों में अल्सर हो सकता है.

दूसरे अंगों पर असर: दिमाग पर चक्कर, दौरे और कन्फ्यूजन; लीवर और किडनी पर जहरीले प्रभाव और दिल की धड़कन बिगड़ने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

आखिर कैसे बचा हुआ है ये इंसान?

वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह बात असंभव सी लगती है कि कोई शख्स इतने सालों तक इंजन ऑयल पीकर भी स्वस्थ रह पाए. शायद उसके शरीर में कोई अलग तरह की सहनशक्ति है, या फिर यह सिर्फ ईश्वर पर उसकी आस्था की ताकत है. लेकिन जो भी हो, यह कहानी हर किसी को हैरान कर रही है.