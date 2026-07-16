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रेलवे स्टेशन पर केला खाकर छिलका फेंक रहा था शख्स, लड़के ने टोका तो मिला ऐसा जवाब; VIDEO हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक अंकल रेलवे प्लेटफॉर्म पर केला खाने के बाद उसका छिलका नीचे फेंकते नजर आ रहे हैं. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे एक लड़के ने जब उन्हें सफाई रखने की बात कही, तो पहले उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन बाद में समझाने पर छिलका कूड़ेदान में डाल दिया. इस घटना ने लोगों के बीच साफ-सफाई और जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 16, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:32 AM IST
रेलवे स्टेशन पर केला खाकर छिलका फेंक रहा था शख्स, लड़के ने टोका तो मिला ऐसा जवाब; VIDEO हुआ वायरल
Image Credit: Image credit: X/@AMIT_GUJJU

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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