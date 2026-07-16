/रेलवे स्टेशन पर केला खाकर छिलका फेंक रहा था शख्स, लड़के ने टोका तो मिला ऐसा जवाब; VIDEO हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन पर 60 से 70 साल के एक व्यक्ति की हरकत को लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं. वीडियो में यह व्यक्ति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर केला खाते दिखाई दे रहे हैं.
केला खाने के बाद उन्होंने उसका छिलका कूड़ेदान में डालने के बजाय प्लेटफॉर्म के नीचे फेंक दिया. यह देखकर वहां मौजूद एक लड़के ने उनका वीडियो बनाना शुरू किया और उन्हें छिलका उठाकर कूड़ेदान में डालने के लिए कहा. लड़के का कहना था कि रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों पर इस तरह कचरा फैलाना गलत है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है कि केला खाने के बाद उसका छिलका इधर-उधर फेंकना सही नहीं है. उसने उनसे कहा कि अगर हर कोई ऐसा करेगा, तो स्टेशन पर गंदगी फैल जाएगी और सफाई रखना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि, शुरुआत में उस व्यक्ति ने लड़के की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया. कुछ देर बाद उन्होंने दूसरा केला निकाला और उसे खाने लगे. दूसरा केला खाने के बाद उन्होंने फिर से छिलका नीचे फेंकने की कोशिश की. इतने में लड़के ने एक बार फिर उन्हें रोकते हुए कहा कि यह एक जिम्मेदार नागरिक का व्यवहार नहीं है. उसने बुजुर्ग से आग्रह किया कि वह छिलके को कूड़ेदान में डालें, जिससे स्टेशन साफ रह सके.
These 60–70-year-old uncles should be teaching people not to litter at railway stations. Instead, they litter them themselves.
Then they act like, "We've littered. Now do whatever you can."
Some Indians are just unbelievable. pic.twitter.com/j02WF17EW7
— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) July 15, 2026
लगातार समझाने के बाद आखिरकार उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया. इसके बाद युवक ने उनसे कहा कि आप जैसे बड़े लोगों को दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे और युवा अक्सर बड़ों से ही सीखते हैं. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जगहों पर सफाई रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है. सिर्फ सरकार या सफाई कर्मचारियों के भरोसे शहर और स्टेशन साफ नहीं रह सकते.
वीडियो में लड़का उन्हें समझाते हुए कहता है, "आप यहां कचरा क्यों फैला रहे हैं? आप भारत के हैं या बाहर के?" लड़के के इस सवाल पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह बाहर के हैं. उनका यह जवाब सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए. कई लोगों ने कमेंट कर कहा कि देश कोई भी हो, सार्वजनिक जगहों को साफ रखना हर इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए. अगर भारत के लोग ही अपने देश को गंदा करने के बाद खुद को बाहर का बताने लगें, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है?
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने युवक की तारीफ की और कहा कि उसने सही तरीके से बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की. लोगों का कहना है कि अगर हर व्यक्ति छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने लगे, तो रेलवे स्टेशन, सड़क और बाकी सार्वजनिक जगहें ज्यादा साफ रह सकती हैं. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ उम्र ज्यादा होने से कोई व्यक्ति सही नहीं हो जाता. अच्छी आदतें अपनाना हर उम्र के इंसान के लिए जरूरी है.
यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदत है. हम अक्सर बड़े बदलावों की बात करते हैं, लेकिन असली बदलाव छोटी-छोटी चीजों से शुरू होता है. सड़क पर कचरा न फेंकना, स्टेशन को गंदा न करना और कूड़ेदान का इस्तेमाल करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर हजारों लोग रोज आते-जाते हैं. ऐसे में एक व्यक्ति की छोटी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी सफाई रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें. आखिर साफ जगह सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है.
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