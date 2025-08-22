Video: बंदर के आतंक से परेशान शख्स ने उठाई लाठी, अचानक मार दिया 11000 वोल्ट की तार पर डंडा और फिर...

Video Viral: जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं होता है इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी करें उसे बहुत ही सोच समझकर करें, लेकिन कई बार कितना भी ध्यान क्यों न हो अगर को अनहोनी होनी होती है तो उसे सिर्फ भगवान ही टाल सकता है. कुछ ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ जब वो छत पर बंदर को भगाने के लिए पहुंचा. दरअसल, छत पर बंदर ने काफी आतंक मचा रखा था जिससे घर के सभी लोग बहुत परेशान थे और इस लिए घर का एक सदस्य छत पर बंदर को डंडे से भगाने के लिए पहुंचता है लेकिन अचानक उसका डंडा 11000 वोल्ट की तार पर लग जाता है. इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिस पर विश्वास करना शायद मुश्किल हो.

बंदर की जगह 11000 वोल्ट की तार पर लगा डंडा

सोशल मीडिया पर पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि बंदर कूदते हुए छत पर आ जाता है और सीढ़ियों से एक शख्स हाथ में डंडा लेकर आ रहा होता है. बहुत ही तेजी के साथ छत पर आता है और इधर-उधर भाग रहे बंदर को डराने की कोशिश करता है. इस बीच शख्स का डंडा 11000 वोल्ट की तार पर लग जाता है.

‘जाको राखे साईंया मार सके ना कोई’

मगर कहते हैं न जब किसी की जान बचाने वाला भगवान है तो उसे कुछ नहीं हो सकता है. कुछ ऐसा ही शख्स के साथ हुआ जहां 1000 वोल्ट का झटका भी खतरनाक माना जाता है. वहां ये शख्स 11000 वोल्ट का झटका झेल लेता है. हां, डंडा लगने पर अचानक से शख्स गिर जाता है और बिल्कुल बेहोशी की हालात में हो जाता है. तेज आवाज सुन घर के अन्य सदस्य आते हैं और शख्स को पकड़कर लेकर जाते हैं. हालांकि, जान-हानि नहीं हुई होती है. इस वीडियो को सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर साझा किया गया है.

काल तो आया था…

पर ऊपर वाले ने चमत्कार से बचा लिया बंदरों के आतंक से परेशान युवक छत पर चढ़ा, पर किस्मत का खेल देखिए—

वह सीधे 11000 वोल्ट की लाइन से टकरा गया!

एक पल को लगा अब सब खत्म… मौत सामने खड़ी थी! लेकिन कहते हैं, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहता है, उसे कोई छू भी नहीं सकता।… pic.twitter.com/369eM0S8Bs — Ganesh (@AgrawalGanesh21) August 21, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा- ‘ज़िंदगी वाक़ई बहुत नाज़ुक है, एक लम्हे की ग़लती हमें हमेशा के लिए ले डूब सकती है. भगवान का चमत्कार ही था कि युवक बच गया, वरना 11000 वोल्ट से लौटकर आना आसान नहीं.‘ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘जाको राखे साईंया मार सके ना कोई.’ तीसरे यूजर ने लिखा- ‘ये लड़का बहुत ही किस्मत वाला था जो बच गया वरना हाई वोल्टेज की लाइन से बचना नामुमकिन होता है.’

