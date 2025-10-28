वॉशरूम को ही बना दिया बेडरूम! नहीं मिली सीट तो ट्रेन के टॉयलेट में ही लगा लिया बिस्तर

Viral Video: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में भीड़भाड़ हो जाती है. ऐसे में कई वीडियो सामने आने शुरू हो जाते हैं जिसमें लोग सीट न मिलने पर कोई ना कोई जुगाड़ बना ही देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स को सीट नहीं मिली तो उसने ट्रेन के टॉयलेट को ही बेडरूम बना लिया और शान से पैर फैलाकर लेटा है. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

कैसे बनाया बेडरूम?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और पूरी तरह खचाखच भरी है. ऐसे में सबसे पीछे वाली बोगी में सबसे पीछे के टॉयलेट को ही बेडरूम बना लिया. सबसे पहले घर का सारा सामान टॉयलेट के अंदर रखा और उसके अंदर से टॉयलेट को लॉक करके आराम से बैठ गया. इसी के साथ उसने अपने फोल्डिंग पलंग को खिड़की से बांध दिया.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mr.vishal_sharma_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि टॉयलेट को ही बेडरूम बना दिया. इसके बाद वो मजाकिया अंदाज में पूछता है कि पूरे घर का सामान है. इसपर अंदर बैठा शख्स बेफिक्र अंदाज में कहता है कि हां, पूरे घर का सामान है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 34 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "फिर कहते हैं कि सरकार बर्बाद ट्रेन देती है और खुद बर्बाद करते हैं." दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "मेरा देश बदल रहा है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.