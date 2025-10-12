वेटिकन सिटी में पवित्र वेदी पर युवक ने किया पेशाब, धार्मिक सभा के दौरान जनता का फूटा गुस्सा

Vatican City: शुक्रवार को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में टूरिस्ट उस वक्त हैरान रह गए जब एक युवक ने प्रार्थना सभा के दौरान वेदी पर पेशाब कर दिया. ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक पर इस तरह की घिनौनी घटना से वहां खड़े सभी लोग चौंक गए. घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है, हालांकि अभी तक वेटिकन के होली सी प्रबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है.

वेदी की सीढ़ियों पर चढ़ा युवक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अज्ञात युवक पवित्र वेदी की सीढ़ियों पर चढ़ गया. ये वहीं पवित्र जगह है जहां पोप पारंपरिक रूप से प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं. लेकिन वेदी की सीढ़ियों पर चढ़े युवक ने अचानक अपनी पेंट खोलकर पेशाब करना शुरू कर दिया.इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद टूरिस्टों ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

सुरक्षाकर्मी ने युवक को पकड़ा

प्रार्थना सभा स्थल पर युवक की तरफ से की गई हरकत की भनक जब सुरक्षाकर्मियों को लगी तो वो तुरंत वहां पहुंचे. जिसके बाद वेदी पर पेशाब कर रहे युवक को सुरक्षाकर्मियों ने वहां हटाया. हालांकि, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाय कि उसे हिरासत में लिया गया या नहीं.

VATICAN CITY—CONFIRMED that a man desecrated the Papal Altar of St Peter’s Basilica, at 9:30AM yesterday morning, by urinating on it in the presence of hundreds of pilgrims. Holy Mass was being celebrated, at the time, at the Altar of the Chair. pic.twitter.com/CEQpiI4xOd — Bree A Dail (@breeadail) October 11, 2025

रोमन कैथौलिक चर्च का पवित्र स्थल

दरअसल वेटिकन सिटी में का सेंट पीटर्स बेसिलिका को बहुत पवित्र माना जाता है. क्योंकि, रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे अहम हिस्सा होने की वजह से यहां हर साल लाखों तीर्थयात्रियी और टूरिस्ट आते हैं. साथ ही यहां पर पोप की तरफ से कार्यक्रमों को आयोजन भी किया जाता है.इस वजह यहां युवक की इस नापाक हरकत पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

पहली बार नहीं हुई घटना

हालांकि यहां इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है.इसी साल फरवरी में एक युवक ने वेदी पर चढ़कर छह कैंडेलब्रा को तोड़ दिया था. तो वहीं जून 2023 में एक युवक वेदी से कूद गया. जिसकी जांच में उसकी कमर पर "यूक्रेन के बच्चों को बचाओ" लिखा हुआ था.