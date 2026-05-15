Advertisement
trendingNow13217525
Hindi Newsजरा हटकेअब बालकनी में कबूतरों का आतंक खत्म! शख्स ने AI की मदद से बनाया अनोखा हथियार, रैलिंग पर पैर रखते ही हो जाती है धुलाई

अब बालकनी में कबूतरों का आतंक खत्म! शख्स ने AI की मदद से बनाया अनोखा हथियार, रैलिंग पर पैर रखते ही हो जाती है धुलाई

AI vs Pigeons Balcony War: बालकनी में कबूतरों का आतंक किसी बड़ी जंग से कम नहीं होती, लेकिन एक शख्स ने इस 'बालकनी वॉर' को जीतने के लिए जो तरीका अपनाया है, उसने इंजीनियरिंग और जुगाड़ की दुनिया में तहलका मचा दिया है. इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने AI और एक वॉटर गन की मदद से एक ऐसा ऑटोमैटिक सिस्टम बना दिया, जो रैलिंग पर कबूतरों के आते ही उन पर पानी की बौछार कर देता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: x/@om_patel5
Image credit: x/@om_patel5

AI vs Pigeons Balcony War: शहरों में रहने वाले लोग एक परेशानी से खूब वाकिफ हैं. घर की बालकनी या खिड़की पर कबूतरों का डेरा जमाना. शुरुआत में यह सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यही मेहमान बड़ी मुसीबत बन जाते हैं. बालकनी गंदी होना, हर जगह पंख बिखरे रहना और सुबह-शाम की आवाजें कई लोगों को परेशान कर देती हैं. इन दिनों इसी परेशानी से जुड़ी एक कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा में है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. एक शख्स अपनी बालकनी में आने वाले कबूतरों से इतना परेशान हो गया कि उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया. खास बात यह रही कि उसने कोई महंगा सिस्टम नहीं लगाया, बल्कि एक ऐसा देसी जुगाड़ बनाया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

रोज सुबह शुरू हो जाती थी कबूतरों की मीटिंग

बताया जा रहा है कि शख्स की बालकनी कबूतरों का पसंदीदा अड्डा बन चुकी थी. हर दिन कई कबूतर वहां आकर बैठ जाते थे. धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और परेशानी भी बढ़ने लगी. पहले तो उसने आम तरीके अपनाए. कभी आवाज की, कभी हाथ हिलाकर भगाया, तो कभी दूसरी तरकीबें आजमाईं. लेकिन कबूतर कुछ देर बाद फिर लौट आते थे. ऐसा लगने लगा जैसे बालकनी पर उनका स्थायी कब्जा हो गया हो. फिर उसने सोचा कि क्यों न इस समस्या का हल थोड़ा अलग तरीके से निकाला जाए.

यह भी पढ़ें:- PM आते-जाते रहेंगे, मेरा खाना जरूरी है... कीर स्टार्मर के संकट पर बिल्ली ने तोड़ी...

Add Zee News as a Preferred Source

AI और पानी की पिचकारी का बना अनोखा कॉम्बिनेशन

इसके बाद शख्स ने एक अनोखा सिस्टम तैयार किया. उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ऐसा सेटअप बनाया, जो कबूतरों की पहचान कर सके. जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में आकर बैठता, सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता. इसके बाद एक ऑटोमैटिक पानी की पिचकारी चालू हो जाती और हल्का पानी छिड़क देती. अचानक पानी पड़ते ही कबूतर उड़ जाते. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इसमें किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया. सिर्फ हल्का पानी इस्तेमाल किया गया, ताकि पक्षी डरकर वहां से चले जाएं.

वीडियो देखकर लोग भी रह गए हैरान

जब इस अनोखे जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, तो लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि आजकल लोग छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही कबूतर रेलिंग पर बैठता है, कुछ ही सेकंड बाद पानी की बौछार शुरू हो जाती है और वह उड़ जाता है. इंटरनेट पर लोगों ने इसे 'बालकनी सुरक्षा सिस्टम' तक कहना शुरू कर दिया.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स के मजेदार कमेंट भी खूब देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा कि कबूतर सोच रहे होंगे कि यहां बारिश सिर्फ उनके आने पर ही क्यों होती है. दूसरे ने मजाक में कहा कि अब पक्षियों को भी AI से डरना पड़ेगा. एक और यूजर ने कमेंट में लिखा कि इंसान जब परेशान होता है, तो सबसे खतरनाक आइडिया उसी समय दिमाग में आते हैं. हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जानवरों और पक्षियों को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसे उपाय अच्छे हैं.

छोटी परेशानी, बड़ा समाधान

इंजीनियर के बनाए गए इस जुगाडू हथियार को देखकर लग रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बड़े कामों से लेकर रोजमर्रा की छोटी समस्याओं तक पहुंच चुका है. लोग पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस के अलावा घर की दिक्कतों में भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. अब सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं कि अगर दिमाग सही समय पर चल जाए, तो बालकनी की जंग भी टेक्नोलॉजी से जीती जा सकती है.

यह भी पढ़ें:- मैं नहीं खेलूंगा... वैभव सूर्यवंशी बनाने की सनक, पेसर्स के आगे रोते बेटे को धकेला

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

AI vs Pigeons Balcony WarAI pigeon defence systembalcony pigeon deterrent

Trending news

पुरुषों के स्पर्म में घर बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी...
Hantavirus
पुरुषों के स्पर्म में घर बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी...
Petrol-Diesel Latest Rates: सुबह 6 बजे का वो नियम, जो तय करता है दाम?; समझिए गणित
Petrol Diesel Latest Rates
Petrol-Diesel Latest Rates: सुबह 6 बजे का वो नियम, जो तय करता है दाम?; समझिए गणित
केरलम सीएम का एलान होने से दो घंटे पहले राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को घर क्यों बुलाया?
Kerala News
केरलम सीएम का एलान होने से दो घंटे पहले राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को घर क्यों बुलाया?
जब हवा बनी यमराज: यूपी में आंधी का तांडव, इतिहास के वो तूफान जिनसे कांपती है दुनिया!
UP Storm News
जब हवा बनी यमराज: यूपी में आंधी का तांडव, इतिहास के वो तूफान जिनसे कांपती है दुनिया!
कहीं तपती गर्मी तो कहीं झमाझम बारिश... इन राज्यों में दिखेगा तूफानी सैलाब
weather update
कहीं तपती गर्मी तो कहीं झमाझम बारिश... इन राज्यों में दिखेगा तूफानी सैलाब
पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
Paper Leak
पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
Iran war
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
DNA
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
DNA
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
India favorite dish
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे