अब बालकनी में कबूतरों का आतंक खत्म! शख्स ने AI की मदद से बनाया अनोखा हथियार, रैलिंग पर पैर रखते ही हो जाती है धुलाई

AI vs Pigeons Balcony War: बालकनी में कबूतरों का आतंक किसी बड़ी जंग से कम नहीं होती, लेकिन एक शख्स ने इस 'बालकनी वॉर' को जीतने के लिए जो तरीका अपनाया है, उसने इंजीनियरिंग और जुगाड़ की दुनिया में तहलका मचा दिया है. इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने AI और एक वॉटर गन की मदद से एक ऐसा ऑटोमैटिक सिस्टम बना दिया, जो रैलिंग पर कबूतरों के आते ही उन पर पानी की बौछार कर देता है.
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AI vs Pigeons Balcony War: शहरों में रहने वाले लोग एक परेशानी से खूब वाकिफ हैं. घर की बालकनी या खिड़की पर कबूतरों का डेरा जमाना. शुरुआत में यह सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यही मेहमान बड़ी मुसीबत बन जाते हैं. बालकनी गंदी होना, हर जगह पंख बिखरे रहना और सुबह-शाम की आवाजें कई लोगों को परेशान कर देती हैं. इन दिनों इसी परेशानी से जुड़ी एक कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा में है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. एक शख्स अपनी बालकनी में आने वाले कबूतरों से इतना परेशान हो गया कि उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया. खास बात यह रही कि उसने कोई महंगा सिस्टम नहीं लगाया, बल्कि एक ऐसा देसी जुगाड़ बनाया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.
बताया जा रहा है कि शख्स की बालकनी कबूतरों का पसंदीदा अड्डा बन चुकी थी. हर दिन कई कबूतर वहां आकर बैठ जाते थे. धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और परेशानी भी बढ़ने लगी. पहले तो उसने आम तरीके अपनाए. कभी आवाज की, कभी हाथ हिलाकर भगाया, तो कभी दूसरी तरकीबें आजमाईं. लेकिन कबूतर कुछ देर बाद फिर लौट आते थे. ऐसा लगने लगा जैसे बालकनी पर उनका स्थायी कब्जा हो गया हो. फिर उसने सोचा कि क्यों न इस समस्या का हल थोड़ा अलग तरीके से निकाला जाए.
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इसके बाद शख्स ने एक अनोखा सिस्टम तैयार किया. उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ऐसा सेटअप बनाया, जो कबूतरों की पहचान कर सके. जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में आकर बैठता, सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता. इसके बाद एक ऑटोमैटिक पानी की पिचकारी चालू हो जाती और हल्का पानी छिड़क देती. अचानक पानी पड़ते ही कबूतर उड़ जाते. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इसमें किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया. सिर्फ हल्का पानी इस्तेमाल किया गया, ताकि पक्षी डरकर वहां से चले जाएं.
THIS GUY BUILT AN AUTOMATED PIGEON DEFENSE SYSTEM FOR HIS BALCONY
pigeons kept nesting on his balcony so he engineered a full detection and deterrent system
here's how it works
camera captures video in real time
an AI model identifies the pigeon in real time
a water… pic.twitter.com/GHiBoH3t7j
Om Patel (@om_patel5) May 14, 2026
जब इस अनोखे जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, तो लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि आजकल लोग छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही कबूतर रेलिंग पर बैठता है, कुछ ही सेकंड बाद पानी की बौछार शुरू हो जाती है और वह उड़ जाता है. इंटरनेट पर लोगों ने इसे 'बालकनी सुरक्षा सिस्टम' तक कहना शुरू कर दिया.
वीडियो पर यूजर्स के मजेदार कमेंट भी खूब देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा कि कबूतर सोच रहे होंगे कि यहां बारिश सिर्फ उनके आने पर ही क्यों होती है. दूसरे ने मजाक में कहा कि अब पक्षियों को भी AI से डरना पड़ेगा. एक और यूजर ने कमेंट में लिखा कि इंसान जब परेशान होता है, तो सबसे खतरनाक आइडिया उसी समय दिमाग में आते हैं. हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जानवरों और पक्षियों को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसे उपाय अच्छे हैं.
इंजीनियर के बनाए गए इस जुगाडू हथियार को देखकर लग रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बड़े कामों से लेकर रोजमर्रा की छोटी समस्याओं तक पहुंच चुका है. लोग पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस के अलावा घर की दिक्कतों में भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. अब सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं कि अगर दिमाग सही समय पर चल जाए, तो बालकनी की जंग भी टेक्नोलॉजी से जीती जा सकती है.
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