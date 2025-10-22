Watch: ये है असली टैलेंट; बांस ढोने के लिए शख्स ने लगाया ऐसा Jugaad, Video देख बड़े-बड़े इंजीनियर्स भी हैरान!

Trending Video: आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के जुगाड़ वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ इतने चौंकाने वाले होते हैं कि देखकर हर कोई कह उठता है, “वाह! क्या टैलेंट है.” ऐसा ही इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने बांस ढोने का ऐसा जुगाड़ दिखाया कि बड़े-बड़े इंजीनियर भी हैरान हो जाएं.

बांस ढोने के लिए शख्स ने लगाया ऐसा Jugaad

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने कई लंबी-बड़ी बांस की लट्ठियां एक साथ बांध हुआ है. फिर उसने इन बांसों को ढोने के लिए कोई बड़ा गाड़ी या ठेला नहीं लिया. इसके बजाय उसने एक अनोखा और आसान तरीका अपनाया. उसने बांसों के एक सिरे को अपनी बाइक के पीछे अच्छे से बांध दिया. जबकि दूसरे सिरे के नीचे उसने किसी पुराने कार्ट का सिर्फ एक पहिया लगा दिया और उसे बांस के गट्ठर से मजबूती से बांध दिया. इस तरह बाइक के पहिये और कार्ट के एक पहिये के बीच बांसों का भार बराबर बंट गया. फिर वो शख्स बाइक चलाकर बांसों को आराम से ले गया. यह देखकर लोग दंग रह गए क्योंकि बिना किसी बड़ी मशीन के सिर्फ जुगाड़ की मदद से इतने भारी और लंबे बांस को लेकर जाना आसान हो गया.

वीडियो देख हैरान हो गए लोग

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @rareindianclips नाम के अकाउंट से पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, ‘बिहार’ जिसे अब तक 83 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि कई लोग वीडियो को लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “पाकिस्तान के लिए तो बिहार ही काफी है.” दूसरे ने कमेंट करते हुए लिखा, “जुगाड़ बनाने में बिहार नंबर 1 है.” एक तीसरे यूजर ने लिखा, “ये टैलेंट इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए.”