साग घोंटने को बोला तो बंदे ने कुकर में ही चला दी ड्रिल मशीन, वीडियो देखकर पीट लेंगे माथा

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप की हंसी छूट जाएगी. एक लड़के ने साग घोंटने के लिए चमचे की बजाय ऐसा जुगाड़ निकाला जिसे देखकर आपका माथा घूम जाएगा.
Viral Video: सर्दियों के मौसम में सरसो के साग सेहत के लिए काफी फायदेमंद है. इन दिनों ज्यादातर भारतीय रसोइयों में साग बन रहा है. मक्के की रोटी के साथ सरसों के साग का स्वाद ही अलग है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. एक लड़के ने साग घोंटने के लिए चमचे की बजाय ऐसा जुगाड़ निकाला जिसे देखकर आपका माथा घूम जाएगा.
कैसे बनाया साग?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स रसोई में खड़ा है और साग के कुकर में ही ड्रिल मशीन चला रहा है. पहली बार साग में ड्रिल मशीन चलता देख कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन ये शख्स इस बात ऐसे नॉर्मल लेता है जैसे ये रोज होता है या सबसे घरों में ऐसे ही साग बनता है. इस दौरान महिला पूछती है कि ये ड्रिल मशीन से क्या कर रहा है तो ये शख्स कहता है कि आपने साग घोंटने को बोला है. इस पर महिला कहती है कि मैंने हाथ से घोंटने को बोला था ये ड्रिल मशीन से कौन साग घोंटता है. इस पर शख्स कहता है कि तुम लोग 2 घंटे बाद बनाओगे मैं जल्दी कर दुंगा. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ड्रिल मशीन से साग बनता देख लोग हैरान हैं. यूजर्स जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kajalvaishnav नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 26 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इनोवेशन आप ही कर सकते हो कमाल कर दिया."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.