/सड़क पर बना ऑफिस! ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बाइक पर लैपटॉप खोल किया काम, वीडियो ने छेड़ दी बहस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और सोचने पर मजबूर भी. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ट्रैफिक सिग्नल पर बाइक की पिछली सीट पर बैठा हुआ है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है. लेकिन कुछ ही देर बाद वह अपने बैग से लैपटॉप निकालता है और सड़क पर खड़े-खड़े ही काम करने लगता है.
आसपास मौजूद लोग जहां ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर रहे थे, वहीं यह शख्स अपने ऑफिस के काम में व्यस्त दिखाई दे रहा था. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया कि वह लैपटॉप पर क्या कर रहा था, लेकिन लोगों का अनुमान है कि वह कोई जरूरी ईमेल, रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन का काम पूरा कर रहा होगा.
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. पोस्ट में लिखा गया कि सिर्फ कुछ मिनटों के ट्रैफिक जाम को भी इस शख्स ने खाली नहीं जाने दिया और बाइक पर बैठकर लैपटॉप खोल लिया. पोस्ट में सवाल उठाया गया कि क्या आज की जिंदगी में लोगों के पास आराम करने का समय भी बचा है? अगर रास्ते में भी काम करना पड़ रहा है, तो क्या ऑफिस का दबाव घर पहुंचने के बाद भी खत्म होता होगा? यही सवाल सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया.
A 5 minute traffic jam at a signal, and this man, sitting on a bike, pulled out his laptop and started working.
Even after an 8 hour job, he still has to work on the way home. That probably means he'll continue working even after reaching home.
People have slowly turned into… pic.twitter.com/5b8Uj24oyb
— Saffron Chargers (@SaffronChargers) July 21, 2026
वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने इसे आज के कॉर्पोरेट वर्क कल्चर से जोड़ दिया. यूजर्स का कहना था कि अब ऑफिस और निजी जिंदगी के बीच की सीमा धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है. पहले ऑफिस का काम ऑफिस तक सीमित रहता था, लेकिन अब लैपटॉप और स्मार्टफोन की वजह से कर्मचारी कहीं से भी काम करने के लिए उपलब्ध रहते हैं. कई लोगों ने कहा कि कंपनियों में समय पर काम पूरा करने और लगातार उपलब्ध रहने का दबाव कर्मचारियों की जिंदगी पर असर डाल रहा है. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का वीडियो नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो काम के दबाव में अपने प्राइवेट समय से समझौता कर रहे हैं.
हालांकि, हर किसी की राय एक जैसी नहीं थी. कुछ यूजर्स ने इस शख्स का बचाव भी किया. उनका कहना था कि हो सकता है वह रास्ते में जरूरी काम पूरा कर रहा हो, जिससे घर पहुंचने के बाद उसे ऑफिस के काम में समय न देना पड़े. एक यूजर ने कहा कि हर बार लैपटॉप खोलना मजबूरी नहीं होता. कई लोग अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए भी ऐसा करते हैं. कुछ लोगों का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से काम जल्दी खत्म करना चाहता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है.
इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. आज के समय में नौकरी के साथ बढ़ती जिम्मेदारियां, लंबा सफर और लगातार बढ़ता वर्कलोड कई कर्मचारियों के लिए परेशानी बनता जा रहा है. कई लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने काम को आसान जरूर बनाया है, लेकिन इसके साथ यह उम्मीद भी बढ़ गई है कि कर्मचारी हर समय उपलब्ध रहें. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि सही प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट से काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाया जा सकता है.
बाइक की पिछली सीट पर लैपटॉप चलाते इस शख्स का वीडियो भले ही कुछ सेकंड का है, लेकिन इसने एक बड़ी बहस शुरू कर दी है. यह वीडियो जहां कुछ लोगों के लिए मेहनत और जिम्मेदारी की मिसाल है, वहीं कई लोगों को इसमें बढ़ते काम के दबाव की झलक दिखाई दे रही है. आखिर सवाल यही है कि क्या हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर धीरे-धीरे काम की दौड़ में अपनी जिंदगी का सुकून खोते जा रहे हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो इसी सोच को सामने लाता है.