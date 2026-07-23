Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /सड़क पर बना ऑफिस! ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बाइक पर लैपटॉप खोल किया काम, वीडियो ने छेड़ दी बहस

सड़क पर बना ऑफिस! ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बाइक पर लैपटॉप खोल किया काम, वीडियो ने छेड़ दी बहस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स ने कुछ मिनटों के ट्रैफिक इंतजार को भी काम के लिए इस्तेमाल कर लिया. बाइक की पिछली सीट पर बैठे इस शख्स ने बैग से लैपटॉप निकाला और सड़क पर ही काम शुरू कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद लोग वर्क प्रेशर और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बहस कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 23, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:05 AM IST
सड़क पर बना ऑफिस! ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बाइक पर लैपटॉप खोल किया काम, वीडियो ने छेड़ दी बहस

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सड़क पर बना ऑफिस! ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बाइक पर लैपटॉप खोल किया काम, वीडियो...
laptop work viral video7 min ago
2
maruti15 min ago
3
Ind vs Zim17 min ago
4
Zohran Mamdani19 min ago
5
Rishikesh news19 min ago