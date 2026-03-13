रात को सोया इंसान, सुबह हो गया Avatar जैसा नीला! अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों के भी उड़ गए होश

Strange Medical Case: ब्रिटेन में रहने वाले 42 साल के टॉमी लिंच के साथ एक बेहद अजीब घटना घटी. एक सुबह जब वे नींद से उठे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर पूरी तरह नीला हो चुका है. यह देखकर वे बुरी तरह घबरा गए. उन्हें लगा कि शायद उनके शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो गई है या ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा का रंग बदल गया है. टॉमी ने बताया कि उस समय वे बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे और आईने में खुद को देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी त्वचा का रंग अचानक नीला हो सकता है.

दोस्त ने क्यों तुरंत अस्पताल पहुंचाया?

टॉमी की हालत देखकर उनके एक दोस्त जो पेशे से केयरर हैं, वो भी चौंक गए. उन्होंने तुरंत फैसला किया कि टॉमी को अस्पताल ले जाना जरूरी है. जैसे ही वे अस्पताल के इमरजेंसी विभाग पहुंचे, मेडिकल स्टाफ भी उन्हें देखकर चिंतित हो गया. डॉक्टरों को लगा कि यह कोई गंभीर मेडिकल समस्या हो सकती है, इसलिए उन्हें तुरंत ऑक्सीजन पर रखा गया और उनकी जांच शुरू कर दी गई. उस समय वहां मौजूद कई लोग टॉमी को देखकर हैरान थे क्योंकि उनकी त्वचा का रंग सचमुच असामान्य रूप से नीला दिखाई दे रहा था.

डॉक्टरों को असली वजह कैसे पता चली?

जांच के दौरान एक डॉक्टर ने टॉमी की बांह को अल्कोहल वाले कॉटन से साफ करने की कोशिश की. जैसे ही कॉटन उनकी त्वचा पर लगाया गया, वह तुरंत नीला हो गया. यह देखकर डॉक्टरों को समझ आ गया कि मामला बीमारी का नहीं बल्कि किसी बाहरी रंग का है. थोड़ी देर बाद पता चला कि टॉमी ने हाल ही में नेवी ब्लू रंग की नई बेडशीट खरीदी थी और बिना धोए ही उस पर दो रात सो गए थे. उसी बेडशीट का रंग उनकी त्वचा पर चिपक गया था और पूरा शरीर नीला दिखाई देने लगा.

डॉक्टरों और स्टाफ की क्या प्रतिक्रिया थी?

जब असली वजह सामने आई तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ अपनी हंसी नहीं रोक पाए. टॉमी ने मजाक में कहा कि वे फिल्म ‘अवतार’ के किसी किरदार जैसे दिख रहे थे. डॉक्टरों ने भी हंसते हुए कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी इंसान को इतना नीला नहीं देखा जो पूरी तरह स्वस्थ भी हो. शुरू में जो मामला गंभीर लग रहा था, वह कुछ ही देर में अस्पताल के लिए एक मजेदार किस्सा बन गया.

टॉमी ने बताया कि जब वे इमरजेंसी वार्ड में बैठे थे तो वहां मौजूद लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे. हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किसी का शरीर इतना नीला कैसे हो सकता है. जब टॉमी लोगों को समझाने की कोशिश करते कि वे बस नीले रंग की बेडशीट पर सोने की वजह से ऐसे हो गए हैं, तो कई लोग पहले तो विश्वास ही नहीं करते थे.

क्या नीला रंग तुरंत शरीर से उतर गया?

हालांकि अस्पताल में मामला साफ हो गया था, लेकिन टॉमी की परेशानी वहीं खत्म नहीं हुई. उनके शरीर से नीला रंग तुरंत नहीं उतरा. उन्होंने बताया कि रंग पूरी तरह हटने में लगभग एक हफ्ता लग गया और इस दौरान उन्हें कई बार नहाना पड़ा. यहां तक कि नहाने का पानी भी नीला हो जाता था. टॉमी ने मजाक करते हुए कहा कि घर पहुंचते ही सबसे पहला काम उन्होंने अपनी नई बेडशीट को धोने का किया और उसके बाद से वे दोबारा कभी नीले नहीं हुए.