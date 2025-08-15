अजगर के साथ रोमांटिक होना पड़ा भारी! Kiss करने चला था शख्स, फिर जो हुआ उसे देख कांप जाएंगे आप

Python and Man viral video: अपने मनोरंजन के लिए खतरनाक जानवरों के साथ खिलवाड़ करना भारी पड़ सकता है. इसका ताजा उदाहरण एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है. दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अजगर के साथ कुछ रोमांटिक अंदाज में तस्वीर खिंचवाने की कोशिश कर रहा था और अचानक अजगर ने उस पर हमला कर दिया. इस तरह की घटनाएं लगातार सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, लेकिन फिर भी लोग इनसे सबक नहीं लेते हैं. फिलहाल यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

फोटो खिंचवा रहा था शख्स

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स एक विशालकाय अजगर के साथ खड़ा है. जहां अजगर बेहद शांत दिख रहा है. वहीं शख्स कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, मानो किसी खास लम्हे को कैमरे में कैद कर रहा हो. इस दौरान शख्स अजगर को चूमना चाहता है. जब शख्स उसे चूमने के लिए अपना मुंह आगे करता है तो अजगर अपने खतरनाक रूप में आ जाता है. अजगर का सिर तेजी से घूमता है और वह उस शख्स के चेहरे पर हमला कर देता है. वीडियो में हमले का यह क्षण इतना चौंकाने वाला है कि कोई भी सहम जाए. अजगर सीधे शख्स के गर्दन पर हमला करता है, जिससे वह दर्द से कराहने लगता है. किसी तरह शख्स खुद को अजगर की जकड़ से छुड़ाता है. इस घटना के बाद शख्स का चेहरा भी दर्द और खौफ से भर जाता है.

वीडियो पर देखें लोगों की प्रतिक्रिया

यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है. इसे इंस्टाग्राम पर snakesaverafsar नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को 3 लाख 90 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया- जानवरों से पंगा मत लो, वरना अंजाम ऐसा ही होगा. वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- अब तक का सबसे बेस्ट Kiss. एक अन्य यूजर ने लिखा- भाई को वही मिला, जिसका वो हकदार था.