तालाब से लाश निकाल रहा था शख्स, फिर जो हुआ Video देखकर अटक जाएंगी सांसें

Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो दिल को दहला देते हैं. कई वीडियो इतने खतरनाक होते हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है. ऐसा ही एक डरा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़का तालाब में से जिसे लाश समझ कर निकाल रहा होता है, वो कुछ और ही निकलता है.

क्या था पानी में?

सोशल मीडिया पर कुछ फनी तो कुछ डरा देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार कुछ खतरनाक वीडियो वायरल होते हैं जो बाद में पता चलता है कि ये एक प्रैंक था. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़का तालाब में से एक लाश को निकाल रहा होता है. इसके बाद जब बॉडी उसके पास आ जाती है तब जैसे ही वह उसकी टीशर्ट से उठाने की कोशिश करता है. वो अचानक खड़ा हो जाता है और लाश समझकर निकालने वाला लड़का सदमें से तालाब में गिर जाता है. इसी के साथ वहां लाश निकलने के इंतजार में खड़े लोग भी इस लड़के को जिंदा देखकर भाग जाते हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि 'प्रैंक था ये'.

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @noughty_flix नाम के अकाउंट से पब्लिश किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो पर अब तक 1.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कई तरह के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतनी मेहनत की इसलिये एक लाईक दिया मैंने" दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐसी रील रात के 12 बजे ही क्यों आती है खुल कर हंस भी नहीं सकते."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.