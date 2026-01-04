हेलमेट नहीं TV ओढ़कर पेट्रोल भरवाने निकला ये शख्स, वीडियो देखकर माथा पीट लेंगे आप

Advertisement
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक से एक फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे-कैसे लोग हैं. जी हां, एक शख्स हेलमेट की जगह टीवी पहनकर निकल गया. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:46 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम तुरंत लाइक और शेयर कर देते हैं और इस तरह वीडियो वायरल हो जाते हैं. कुछ वायरल वीडियो इतने फनी होते हैं कि जिन्हें देखकर कोई भी लोटपोट हो सकता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल है जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे-कैसे लोग हैं. जी हां, वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स हेलमेट लगाने के बयाज टीवी ही ओढ़ लेता है और टीवी ओढ़कर पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंच जाता है. 

कैसे पहला टीवी?
दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का यूज करना चाहिए, ये किसी भी दुर्घटना में हमारे सिर को सेफ रखने में मदद करता है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हेलमेट का विकल्प खोज निकाला है. जी हां, एक शख्स हेलमेट की जगह टीवी का इस्तेमाल करता है. दरअसल, टीवी का प्लास्टिक का कवर अपने सिर पर ओढ़ लेता है. जिसमें आगे स्क्रीन लगी हुई है. स्क्रीन से ये देखने का काम करता है. जब ये सड़क पर निकलता है तो सब मुड़ मुड़कर देखते हैं. 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @binodcomedywala नाम के हैंडल से शेयर की गई है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 47 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अमेरिका अब कुछ नहीं कहता ये सब देखकर." दूसरे यूजर ने लिखा, "टीवी वाला हेलमेट." तीसरे यूजर ने लिखा, "इसका चालान होगा या नहीं." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

