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रेलवे की AC बेडशीट जैसा कुर्ता पहनकर निकला शख्स, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में एक शख्स ऐसा कुर्ता पहनकर नजर आ रहा है, जिसका डिजाइन बिल्कुल Western Railway की AC कोच में मिलने वाली बेडशीट जैसा दिख रहा है. वीडियो सामने आते ही लोगों ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 19, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:33 PM IST
रेलवे की AC बेडशीट जैसा कुर्ता पहनकर निकला शख्स, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
Image Credit: Image credit: X/@govindprataps12

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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