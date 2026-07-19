/रेलवे की AC बेडशीट जैसा कुर्ता पहनकर निकला शख्स, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति आराम से कुर्ता पहने दिखाई देता है. पहली नजर में यह सामान्य कपड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही लोग उसके डिजाइन पर ध्यान देते हैं, उन्हें रेलवे की AC कोच में मिलने वाली नीली धारियों वाली बेडशीट याद आ जाती है.
कुर्ते का रंग, पैटर्न और डिजाइन इतना मिलता-जुलता है कि इंटरनेट यूजर्स इसे देखकर हैरान रह गए. कई लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि लगता है Western Railway अब कपड़ों का नया कलेक्शन भी लॉन्च करने लगी है. हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह कुर्ता सचमुच रेलवे की बेडशीट से ही बनाया गया है या फिर उसी तरह के कपड़े से सिलवाया गया है. लेकिन इस वायरल क्लिप ने एक बार फिर रेलवे की बेडशीट और दूसरे सामान की चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर भी चर्चा छेड़ दी है.
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा कि लगता है रेलवे की बेडशीट अब अलमारी तक पहुंच गई. दूसरे ने मजाक करते हुए कहा कि अगली बार शायद रेलवे के कंबल से जैकेट भी देखने को मिल जाए. कई लोगों ने इसे फैशन का नया ट्रेंड बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर यह सच में रेलवे की बेडशीट है, तो यह मजाक की नहीं, चिंता की बात है. इंटरनेट पर ऐसे मजेदार कमेंट्स की भरमार देखने को मिली और वीडियो तेजी से शेयर होने लगा.
रेलवे से चोरी हुई चादरों का कहां इस्तेमाल हो रहा है- ख़ुद देख लीजिए
चाचा वेस्टर्न रेलवे की बेडशीट से बना कुर्ता पहनकर मस्त बाजार में सब्जी-भाजी ख़रीद रहे हैं।
गज़ब तेजस्वी लोग हैं यार भारत में pic.twitter.com/bV1amXu8F6
— Govind Pratap Singh | GPS (@govindprataps12) July 19, 2026
जहां एक तरफ लोग इस वीडियो पर हंस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसने एक पुराने और गंभीर मुद्दे की भी याद दिला दी. भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को AC कोच में बेडशीट, कंबल और तौलिया जैसी सुविधाएं देता है. ये सभी सामान सिर्फ यात्रा के दौरान इस्तेमाल के लिए होते हैं. लेकिन हर साल बड़ी संख्या में यह सामान गायब हो जाता है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों द्वारा बेडशीट, कंबल और तौलिया अपने साथ ले जाने की वजह से रेलवे को हर साल लाखों रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है.
रेलवे को गायब हुए लिनेन की जगह नया सामान खरीदना पड़ता है. इसमें सिर्फ बेडशीट ही नहीं, बल्कि कंबल, तकिए के कवर और तौलिए भी शामिल होते हैं. इन सभी चीजों की बार-बार खरीदारी रेलवे के खर्च को बढ़ा देती है. हाल के वर्षों में रेलवे ने कई बार यात्रियों से अपील भी की है कि वे सार्वजनिक संपत्ति को अपनी जिम्मेदारी समझें और यात्रा खत्म होने के बाद रेलवे का सामान वहीं छोड़ दें.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सार्वजनिक सुविधाओं का सही इस्तेमाल करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए जो सामान उपलब्ध कराता है, वह सभी लोगों के उपयोग के लिए होता है. अगर कुछ लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं, तो उसका नुकसान आखिरकार पूरे सिस्टम को उठाना पड़ता है. ऐसी घटनाओं के कारण रेलवे को और ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है, जिसका असर दूसरे यात्रियों पर भी पड़ सकता है.
यह वायरल वीडियो भले ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया हो, लेकिन इसने एक जरूरी सवाल भी खड़ा कर दिया है. क्या सार्वजनिक संपत्ति को निजी इस्तेमाल के लिए ले जाना सही है? इंटरनेट पर कई लोगों ने लिखा कि चाहे यह कुर्ता असली रेलवे बेडशीट से बना हो या नहीं, लेकिन इसने लोगों को रेलवे की संपत्ति की अहमियत जरूर याद दिला दी है.
आज सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं. कुछ सिर्फ मनोरंजन करते हैं, जबकि कुछ अनजाने में समाज के सामने बड़े मुद्दे भी रख देते हैं. Western Railway जैसी दिखने वाली बेडशीट से बने इस कथित कुर्ते का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. एक तरफ लोगों ने इसे मजेदार फैशन बताया, तो दूसरी तरफ इसने सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और जिम्मेदारी पर चर्चा शुरू कर दी. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ हंसी-मजाक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों को यह सोचने पर भी मजबूर कर गया कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आखिर हम सभी की साझा जिम्मेदारी है.
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