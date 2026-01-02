Advertisement
कुछ ही मिनट में नेपाल से मसाले खरीद लाया शख्स, Video बनाकर दिखाया कैसे होती है एंट्री

Viral Video: भारत नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले लोग अक्सर घरेलू सामान लेने के लिए बॉर्डर पार करते रहते हैं. आमतौर पर बाकी देशों की तरह यहां कोई तारबंदी नहीं होती है. सिक्योरिटी से जुड़े लोग आधार कार्ड चेक करके जाने देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपने दोस्तों को लेकर नेपाल जाता है और कुछ ही मिनटों में रसोई का सामान लेकर आ जाता है. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:29 PM IST
Viral Video: आमतौर पर एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है, लेकिन भारत नेपाल के बीच का मामला बड़ा ही आसान है. आमतौर पर आईडी कार्ड से ही एंट्री मिल जाती है. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 3 दोस्त बाइक से मसाला लेने के लिए नेपाल जाते हैं और कुछ ही मिनटों में लेकर लौट आते हैं. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

यह भी पढ़ें: इस शहर को कहा जाता था पापों का शहर! जानें कैसे मिली कुदरत की सजा

कैसे पार किया बॉर्डर?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स अपने दोस्तों के साथ बाइक पर सवार है. ये शख्स दावा करता है कि वो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर हैं. इसके बाद ये शख्स चेकिंग के कारण बाइक से उतर जाता है और नेपाल के एंट्री गेट की ओर बढ़ने लगता है. वो कहता है कि इस समय में भारत में हूं और कुछ ही देर में नेपाल पहुंच जाऊंगा. शख्स दावा करता है कि यहां कोई खास चेकिंग नहीं करते बस आधार कार्ड देखकर जाने देते हैं. जब वो शख्स इंडिया का लास्ट प्वाइंट पार करता है तो कुछ जवान चेकिंग करते नजर आते हैं. इसके बाद वो एक गेट पार करता है और कहता है कि हम नेपाल और इंडिया के बीच में आ गए हैं. इसके कुछ ही सेकेंड बाद वो नेपाल वाले गेट में चला जाता है. इसके बाद ये शख अपने हाथ में मसाले की पॉलिथीन दिखाता है. ये शख्स रसोई में यूज होने वाले साबुत मसाले लेने के लिए नेपाल गया था. ये शख्स दावा करता है कि नेपाल में मसाले सस्ते और अच्छे मिलते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: गिरगिट की तरह ही रंग बदलने में माहिर हैं ये पक्षी, शिकारी की आंखों में झोंकते हैं धूल
 

A post shared by Rajan Yadav (@rajanblog106)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rajanblog106 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मजा है भाई तुम्हारे तो एक ही मिनट में दो दो देश घूमते रहो." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Aadhaar cardIndia NepalInternational BorderViral Video

