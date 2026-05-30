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Hindi Newsजरा हटकेवीकेंड पर समुद्र किनारे मना रहे थे छुट्टी, घर लौटते ही चमकी किस्मत और बन गए ₹48 लाख के मालिक!

वीकेंड पर समुद्र किनारे मना रहे थे छुट्टी, घर लौटते ही चमकी किस्मत और बन गए ₹48 लाख के मालिक!

Lottery Winner: पेंसिल्वेनिया के एक शख्स की किस्मत तब चमक गई जब वीकेंड वेकेशन से लौटते समय उसने एक पेट्रोल पंप से लॉटरी टिकट खरीदा. जानिए कैसे सिर्फ 5 डॉलर के टिकट ने उसे $50,000 का मालिक बना दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 30, 2026, 06:42 AM IST
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वीकेंड पर समुद्र किनारे मना रहे थे छुट्टी, घर लौटते ही चमकी किस्मत और बन गए ₹48 लाख के मालिक!

Lucky Couple: कहते हैं किस्मत कब, कहां और किस पर मेहरबान हो जाए, कोई नहीं जानता. कुछ ऐसा ही अनोखा वाकया अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाले एक शख्स के साथ हुआ है. वह अपनी पत्नी के साथ समुद्र किनारे वीकेंड एन्जॉय करके घर लौट रहा था. रास्ते में गाड़ी का ईंधन खत्म होने लगा तो वह एक पेट्रोल पंप पर रुका. वहां उसने सिर्फ टाइमपास के लिए एक मामूली सा लॉटरी टिकट खरीद लिया. उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गाड़ी में तेल भराने का यह फैसला उसे कुछ ही दिनों में लाखों का मालिक बना देगा. इस हैरान कर देने वाली कहानी को सुनकर लोग कह रहे हैं कि किस्मत सच में छप्पर फाड़कर बरसती है.

मैरीलैंड के बीच पर बिताया था वीकेंड

यह पूरी घटना पेंसिल्वेनिया के राइट्सविले शहर की है. यहां रहने वाला एक शख्स अपनी पत्नी के साथ मैरीलैंड के ओशन सिटी में स्थित अपने वेकेशन होम गया था. पूरा हफ्ता काम करने के बाद दोनों वहां एक शानदार और सुकून भरा वीकेंड बिताने गए थे. दोनों ने समुद्र के किनारे खूब एन्जॉय किया और अपनी छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस अपने घर की तरफ गाड़ी से निकल पड़े.

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पेट्रोल पंप पर लिया वो जादुई फैसला

घर वापस आते समय जब उनकी कार एल्कटन में पुलास्की हाईवे के पास पहुंची, तो कार का पेट्रोल कम होने लगा. ईंधन भरवाने के लिए वह शख्स वहां मौजूद 'रॉयल फार्म्स' नाम के एक गैस स्टेशन पर रुका. गाड़ी में तेल भराने के बाद उसकी नजर वहां मिल रहे लॉटरी टिकट्स पर पड़ी. उसने अचानक मूड बनने पर वहां से मात्र 5 डॉलर का एक 'विनिंग स्ट्रीक' स्क्रैच-ऑफ टिकट खरीद लिया. टिकट खरीदने के बाद उसने उसे जेब में रख लिया और वापस गाड़ी चलाकर अपने घर आ गया.

जेब में रखकर भूल गया था टिकट

घर लौटने के बाद की कहानी और भी ज्यादा मजेदार है. वह शख्स घर के कामों और अपनी रूटीन लाइफ में इतना व्यस्त हो गया कि वह उस टिकट के बारे में पूरी तरह भूल ही गया. टिकट उसकी पेंट की जेब में ही पड़ा रहा. लेकिन किस्मत को तो उसका रास्ता ढूंढना ही था. कुछ दिनों बाद जब उसकी पत्नी कपड़े समेट रही थी, तो उसे वह टिकट मिला. पत्नी ने वह टिकट अपने पति के हाथ में थमा दिया और उसे चेक करने को कहा.

जब खुला 48 लाख का महा-इनाम

जैसे ही उस शख्स ने अपनी पत्नी के सामने उस टिकट को स्क्रैच किया, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं. वह कोई मामूली टिकट नहीं था, बल्कि उस पर पूरे $50,000 (लगभग 48 लाख रुपये से अधिक) का बंपर इनाम निकला था. कपल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था. मैरीलैंड लॉटरी के अधिकारियों से बात करते हुए उस शख्स ने बताया कि वे दोनों इस बात को जानकर पूरी तरह से शॉक में आ गए थे कि वे इतनी बड़ी रकम जीत चुके हैं.

जानिए जीती हुई रकम का क्या करेंगे

जब इस खुशकिस्मत विजेता से पूछा गया कि वह इस भारी-भरकम इनामी राशि का क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत ही समझदारी भरा जवाब दिया. शख्स ने बताया कि वह सबसे पहले इस पैसे से अपनी गाड़ी का बचा हुआ पूरा लोन चुकाएंगे ताकि वे कर्ज मुक्त हो सकें. इसके बाद जो भी पैसा बचेगा, उसे वे अपने भविष्य के लिए सेविंग्स अकाउंट में सुरक्षित रख देंगे. सच में, एक छोटे से पेट्रोल ब्रेक ने इस कपल की जिंदगी को हमेशा के लिए खुशनुमा बना दिया.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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