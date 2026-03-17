अस्पताल में प्रेग्नेंट मां चिल्लाती थीं, पड़ोसी को दर्दनाक चीखों से हुई चिढ़! कोर्ट पहुंचा शख्स और आया ऐसा फैसला

Childbirth Noise Complaint: जर्मनी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने बर्थिंग सेंटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी. उसकी शिकायत थी कि सेंटर में डिलीवरी के दौरान महिलाओं की आवाजें इतनी तेज होती हैं कि वह उन्हें सहन नहीं कर पाता. उसने कहा कि प्रसव के दौरान आने वाली चीखें और कराहने की आवाजें उसके लिए मानसिक रूप से परेशान करने वाली हैं. इसी वजह से उसने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया.

क्या सच में कोर्ट ने उसकी बात मान ली?

यह मामला कानूनी रूप से काफी अजीब माना जा रहा है. हालांकि कोर्ट का कोई औपचारिक फैसला सामने नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद इसका असर काफी बड़ा हुआ. बर्थिंग सेंटर ने संभावित कानूनी जोखिम से बचने के लिए उस खास डिलीवरी रूम का इस्तेमाल बंद करने का फैसला कर लिया. इस निर्णय ने सेंटर के स्टाफ को हैरान और निराश कर दिया, क्योंकि वे इसे अनावश्यक दबाव मान रहे हैं.

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स्टाफ इस फैसले से क्यों नाराज है?

बर्थिंग सेंटर की प्रमुख सारा वोल्फ ने कहा कि अगर उस व्यक्ति को कोई समस्या थी, तो वह पहले ही आकर बातचीत कर सकता था. सेंटर पिछले साल ही खुला था, लेकिन शिकायत करने में उसने कई महीने लगा दिए. स्टाफ का मानना है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकाला जा सकता था, लेकिन सीधे केस करना सही तरीका नहीं था.

क्या पड़ोसी भी इस शिकायत से सहमत हैं?

इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि आसपास रहने वाले कई लोग इस शिकायत से सहमत नहीं हैं. कुछ पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें बर्थिंग सेंटर से कोई खास आवाज सुनाई नहीं देती. एक स्थानीय निवासी ने कहा कि यह सेंटर इलाके के लिए बहुत जरूरी सुविधा है और इसे इस तरह बंद करना गलत होगा. एक अन्य पड़ोसी ने भी कहा कि ऐसी शिकायत करना बिल्कुल अनुचित है.

गर्भवती महिलाओं पर क्या असर पड़ा?

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ा है. कई महिलाएं इस सेंटर में अपने बच्चों को जन्म देना चाहती थीं, लेकिन अब उन्हें दूसरी जगहों का सहारा लेना पड़ रहा है. एक गर्भवती महिला ने कहा कि वह अपने दूसरे बच्चे की डिलीवरी इसी सेंटर में कराना चाहती थी, लेकिन अब यह संभव नहीं हो पाएगा.

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क्या आवाजों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया?

सेंटर में काम करने वाली दाइयों का कहना है कि इस मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. उनका कहना है कि डिलीवरी के दौरान महिलाएं आमतौर पर चीखती नहीं बल्कि हल्की आवाज में कराहती हैं. अगर किसी महिला की हालत गंभीर होती है और वह जोर से चिल्लाती है, तो उसे तुरंत अस्पताल भेज दिया जाता है. ऐसे में यह कहना कि सेंटर में बहुत ज्यादा शोर होता है, सही नहीं है.