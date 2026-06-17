Lottery Winner Story: किस्मत कब और किस रास्ते से आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता. अमूमन लोग लॉटरी जीतने के लिए सालों-साल एक ही नंबर या गेम पर दांव लगाते हैं. लेकिन अमेरिका के मिशिगन से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स जिस लॉटरी गेम से सालों से नफरत कर रहा था, उसी ने उसे एक झटके में करोड़पति बना दिया. दुकानदार की एक छोटी सी भूल और इस शख्स की 'भूलने की बीमारी' ने मिलकर इतिहास रच दिया और उनके हाथ $1.05 मिलियन यानी लगभग 10 करोड़ रुपये का जैकपॉट लग गया.
मिशिगन के ऑकलैंड काउंटी में रहने वाले एक 68 वर्षीय बुजुर्ग के साथ यह अनोखी घटना घटी है. यह बुजुर्ग शख्स अक्सर अपनी गाड़ी में गैस भरवाते समय फास्ट कैश लॉटरी टिकट खरीदा करते थे. लेकिन मिशिगन लॉटरी के 'डेट्रॉइट लायंस रश फॉर रिचेस' गेम में उनकी किस्मत कभी नहीं चमकी थी. इसलिए उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस गेम को कभी नहीं खेलेंगे. वो जब भी टिकट खरीदते, दुकानदार से साफ कहते थे कि इस गेम को छोड़कर कोई भी टिकट दे दो.
एक छोटी सी भूल ने बदला नसीब
जब वो साउथ लॉयन के एक स्पीडवे गैस स्टेशन पर रुके, तो उन्होंने देखा कि फास्ट कैश का जैकपॉट 7 लाख डॉलर से ऊपर जा चुका है. उन्होंने हमेशा की तरह कैशियर को पैसे दिए और टिकट मांगी. लेकिन इस बार वो जल्दबाजी में कैशियर को यह निर्देश देना भूल गए कि उन्हें 'डेट्रॉइट लायंस' वाली टिकट नहीं चाहिए. कैशियर ने अनजाने में वही टिकट प्रिंट करके दे दी जिससे वो सालों से बच रहे थे. बुजुर्ग ने भी बिना देखे टिकट जेब में रख ली.
अगली सुबह उड़ गए होश
शख्स ने रात में टिकट को चेक नहीं किया और उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लिया था. अगली सुबह जब उन्होंने चाय की चुस्कियों के साथ टिकट के नंबर्स और सिम्बल्स का मिलान किया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. वो कोई छोटा-मोटा इनाम नहीं, बल्कि पूरे $1.05 मिलियन का प्रोग्रेसिव जैकपॉट जीत चुके थे. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस गेम को वो पनौती मान रहे थे, उसी ने उन्हें करोड़पति बना दिया है.
जीत देखकर रोने लगी पत्नी
लॉटरी जीतने के बाद बुजुर्ग ने तुरंत अपनी पत्नी को यह बात बताई. जैसे ही उनकी पत्नी ने टिकट पर जीती गई रकम को देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े. बुजुर्ग ने लॉटरी मुख्यालय में अपना प्राइज क्लेम करते हुए हंसते हुए कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस दिन दुकानदार को टोकना भूल गया था. अगर मैंने उसे मना किया होता, तो आज मैं करोड़पति नहीं होता.
पैसों का क्या करेंगे विजेता
इस बुजुर्ग विजेता ने अपनी पहचान को गुप्त रखने का फैसला किया है. जब उनसे पूछा गया कि वो इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे, तो उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वो इस पैसे से सबसे पहले अपने परिवार की हर छोटी-बड़ी जरूरत को पूरा करेंगे और उनके भविष्य को सुरक्षित करेंगे. वाकई, इस कहानी को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि 'किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान' और यहाँ तो खुद किस्मत चलकर घर आई थी.