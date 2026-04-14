सुबह जीता 32 हजार का इनाम, शाम होते-होते बन गया करोड़पति; एक ही दिन में दो बार लगी लॉटरी

Lottery Winner: क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोई हुई किस्मत सिर्फ कुछ घंटों में बदल सकती है? अमेरिका के ओहायो में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसे सुनकर आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. इस शख्स ने एक ही दिन में एक नहीं बल्कि दो-दो बार लॉटरी जीतकर इतिहास रच दिया है. सुबह 50 सेंट के मामूली दांव से शुरू हुई यह जीत शाम तक करोड़ों में बदल गई. आखिर कौन है यह 'किस्मत का धनी' और कैसे एक मामूली से स्क्रैच कार्ड ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? आइए जानते हैं इस करिश्माई जीत की पूरी कहानी.

कहते हैं कि अगर किस्मत मेहरबान हो तो गधे को भी पहलवान बना देती है और रंक को राजा. अमेरिका के ओहायो राज्य के एक्रोन शहर में रहने वाले एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. इस शख्स के लिए 2026 का यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया है. उसने महज 24 घंटे के भीतर दो बार लॉटरी जीतकर $300,250 यानी भारतीय रुपयों में करीब 2.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनाम जीता है.

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कैसे शुरू हुआ जीत का सिलसिला?

इस शख्स की किस्मत की चमक सुबह के समय शुरू हुई. उसने 'पिक 3' (Pick 3) नाम के लॉटरी गेम में दोपहर के ड्रॉ के लिए महज 50 सेंट (करीब 42 रुपये) का दांव लगाया था. किस्मत ने साथ दिया और वह $250 (करीब 21,000 रुपये) जीत गया. आम तौर पर कोई भी इंसान इतनी जीत से खुश हो जाता, लेकिन इस शख्स की किस्मत में कुछ और ही बड़ा लिखा था.

शाम को हुआ असली धमाका

पहली जीत के बाद, वह शख्स तालमैज में वेस्ट एवेन्यू पर स्थित 'जायंट ईगल' स्टोर पर रुका. यहां उसने 'वाइल्ड कैश ट्रिपलर' (Wild Cash Tripler) के कुछ स्क्रैच-ऑफ टिकट खरीदे. उसने बताया कि जब वह टिकटों को एक-एक करके स्क्रैच कर रहा था, तो उसके हाथ में मौजूद चौथे टिकट ने उसके होश उड़ा दिए. उस एक अकेले टिकट पर $300,000 (करीब 2.5 करोड़ रुपये) का बंपर इनाम निकला था. एक ही दिन में दो बार जीत हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं था.

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जीते हुए पैसों का क्या करेगा विजेता?

जब ओहायो लॉटरी अधिकारियों ने विजेता से उसके प्लान के बारे में पूछा, तो उसने बहुत ही भावुक जवाब दिया. उसने बताया कि सबसे पहले वह अपने माता-पिता की कार का कर्ज चुकाएगा. इसके बाद वह अपने लिए एक नई कार खरीदेगा और बाकी बचे हुए पैसों को भविष्य के लिए सेविंग्स में डाल देगा. ओहायो का यह निवासी अब अपने शहर में 'सबसे खुशनसीब इंसान' के रूप में जाना जा रहा है. लॉटरी अधिकारियों के मुताबिक, एक ही दिन में दो अलग-अलग खेलों में इतनी बड़ी रकम जीतना बहुत ही दुर्लभ घटना है.