नो गर्लफ्रेंड, नो खर्चा, सिर्फ पैसा ही पैसा... शख्स ने दिखाया नोटों से ठसाठस भरा वॉलेट, लोगों ने यूं लिए मजे

Funny Reddit Reactions: रेडिट पर एक यूजर ने 'थोड़ा बचा लिया (कोई गर्लफ्रेंड नहीं) हाहाहा' टाइटल से फोटो शेयर की, जिसमें उसका वॉलेट नोटों से इतना भरा था कि बंद करना मुश्किल हो रहा था. उस वॉलेट में ₹50, ₹100, ₹200 और ₹500 के नोट एक साथ ठुंसे हुए थे. लोगों ने जब यह तस्वीर देखी तो मजाक और शक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. किसी ने कहा, “भाई, बैंक नाम की चीज होती है” तो किसी ने पूछा “इतना कैश घर पर क्यों रख रखा है?”

लोगों ने दी अजब-गजब एडवाइस

पोस्ट पर यूजर्स ने फनी कमेंट्स की बाढ़ ला दी. एक ने लिखा, “अब एक नई चीज आई है बैंक! पैसे रख दो वहां, ब्याज भी मिलेगा.” दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, “अगर मैं बताऊं कि दो साल में ATM आने वाला है, तो ये बंदा हैरान रह जाएगा.” तीसरे यूजर ने शंका जताई, “टू वर्ड्स- ब्लैक मनी!” कई लोगों ने मजाक में उस शख्स से गिफ्ट मांगना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, “यार, एक KitKat दिला दे.” दूसरे ने कहा, “भाई, इसे प्लास्टिक की थैली में रख ले, नहीं तो वॉलेट फट जाएगा.” किसी ने तो चुटकी लेते हुए कहा, “तेरी पीठ की हड्डी भी शुक्रिया कह रही होगी कि तूने वॉलेट बाहर निकाला.”

पोस्ट हुआ वायरल-

क्या ये मजाक था या दिखावा?

हालांकि यूजर ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में पोस्ट किया, लेकिन कई लोगों को लगा कि इतनी कैश राशि दिखाना खतरनाक भी हो सकता है. सोशल मीडिया पर ऐसे फ्लेक्स को लेकर लोगों में हमेशा दो तरह की राय रहती है. कुछ को यह मजेदार लगता है, तो कुछ को बेवकूफी. इस पोस्ट को हजारों लोगों ने देखा और शेयर किया. “नो गर्लफ्रेंड, नो खर्चा” वाली लाइन ने कई लोगों को रिलेटेबल लगी, जबकि कुछ ने इसे आज की फिजूलखर्ची वाली सोच पर तंज के रूप में देखा.