Video: ये भाई गले में सांप लपेटकर करने लगा ऐसी हरकत कि देखकर कांप जाएंगी सांपों की प्रजातियां! देखें Viral वीडियो
Hindi Newsजरा हटके

Man and Snake Video Viral: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स को गले पर सांप लटका देखा जा रहा है. वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 05:21 PM IST
Man and Snake Video Viral: सांप का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छे लोग घबरा जाते हैं. बरसात के मौसम में तो सांप दिखते भी ज्यादा हैं और इनका डर हर किसी को सताता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भाई तो सांप के साथ ऐसे खेलते नजर आ रहे हैं मानों यमराज इनके रिश्तेदार और सांपों के साथ इनकी खास रिश्तेदारी हो. बेखौफ शख्स अपने गले सांप लटकाए मजे से मस्ती करते नजर आ रहे हैं. आइए इस वायरल वीडियो को देखते हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

इस वायरल वीडियो में एक शख्स को देखा जा रहा है जिसके पास सांप देखने को मिल है जो किसी बंद डिब्बे में नहीं बल्कि शख्स के गले में लटका हुआ है. वीडियो की शुरुआत में ऐसा लगता है कि कोई मरा हुआ सांप शख्स के गले पर लटका हुआ लेकिन जब मुड़कर देखता है तब पता चलता है कि गले पर एक जिंदा सांप लटका रखा है जिसके साथ मजे से शख्स सड़क पर टहल रहा है. देखने पर तो लग रहा है कि सांप से वो शख्स डरता नहीं है. जबकि, ध्यान से देखें तो लग रहा है कि वो नशे में धुत है और इस वजह से सांप को एक खिलौना समझकर मजे से खेल रहा है.

सांप को लिए टहल रहा है शख्स

वीडियो को एक्स अकाउंट पर @Leo_Mkd83 नामक यूजर ने साझा किया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा- ‘बेचारा सांप भी सोच रहा होगा गलत जगह फंस गया’ जबकि, वीडियो पर यूजर्स के भी कई कमेंट देखने को मिले जिनमें कुछ का कहना है कि बंदा नशे में है. एक यूजर ने कमेंट किया कि हां, क्या पता सांप को भी चखा दिया हो. दूसरे यूजर ने लिखा सांप ही फंस गया आज तो. तीसरे यूजर ने कमेंट किया ‘देसी दारू के बदबू से सांप भी कन्फ्यूज्ड हो गया.’

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा।

