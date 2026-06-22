फ्रांस के टूलूज शहर में हुई एक अजीबोगरीब घटना ने डॉक्टरों से लेकर पुलिस तक को हैरान कर दिया. एक 24 साल का युवक तेज दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था. उसे लगा कि शरीर के अंदर कोई परेशानी है, लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच के लिए X-Ray किया तो तस्वीर देखकर उनके होश उड़ गए. लड़के के शरीर के अंदर कोई सामान्य चीज नहीं, बल्कि करीब 8 इंच लंबा प्रथम विश्व युद्ध का पुराना आर्टिलरी शेल मौजूद था.
मामला इतना गंभीर था कि अस्पताल प्रशासन को तुरंत सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी. पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया. कुछ समय के लिए अस्पताल के हिस्से को खाली कराया गया, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके. यह घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है और लोग इसे दुनिया के सबसे अजीब मेडिकल मामलों में से एक बता रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, फ्रांस के रंगुई अस्पताल में युवक दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था. वह काफी परेशान था और उसने डॉक्टरों को बताया कि उसे अंदर कुछ फंसा हुआ महसूस हो रहा है. शुरुआत में डॉक्टरों ने सामान्य जांच की, लेकिन जब X-Ray रिपोर्ट सामने आई तो पूरा मेडिकल स्टाफ हैरान रह गया. रिपोर्ट में शरीर के अंदर एक बड़ा मेटल ऑब्जेक्ट दिखाई दिया. पहली नजर में ही डॉक्टर समझ गए कि यह कोई साधारण चीज नहीं है. जांच के बाद पता चला कि यह करीब 1918 यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय इस्तेमाल किया गया आर्टिलरी शेल था. यह देखकर अस्पताल में तुरंत अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि ऐसे पुराने विस्फोटक कई बार खतरनाक साबित हो सकते हैं. अगर इसमें विस्फोटक सामग्री बची होती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद बम डिस्पोजल एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ हिस्सों को खाली कराया गया. डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स ने मिलकर यह पता लगाने की कोशिश की कि शेल में विस्फोटक बचा हुआ है या नहीं. काफी जांच के बाद इसे सुरक्षित माना गया और फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की. सर्जरी के जरिए उस खतरनाक वस्तु को बाहर निकाला गया. राहत की बात यह रही कि युवक की जान बच गई और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है.
इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतना पुराना बम युवक तक पहुंचा कैसे? पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है. फ्रांस में ऐसे विस्फोटक हथियार रखना कानून के तहत गंभीर अपराध माना जाता है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि युवक को यह शेल कहां से मिला और उसने इसे अपने पास क्यों रखा. स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला सामान्य दुर्घटना नहीं माना जा रहा है और इसके पीछे की वजह को लेकर भी जांच की जा रही है.
घटना की जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स ने इसे बेहद डरावना और अविश्वसनीय बताया. कुछ लोगों ने सवाल किया कि आखिर कोई व्यक्ति इतनी खतरनाक चीज तक कैसे पहुंच सकता है. वहीं कुछ लोगों ने इसे मेडिकल दुनिया के सबसे अनोखे मामलों में शामिल बताया. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने युवक की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई.
डॉक्टरों के अनुसार, शरीर के अंदर बाहरी वस्तुएं फंसने के मामले पूरी दुनिया में सामने आते रहते हैं. कई बार लोग गलती से या किसी अन्य वजह से ऐसी चीजों को शरीर में फंसा लेते हैं, जिससे गंभीर चोट, इंफेक्शन और दूसरी परेशानियां हो सकती हैं. हालांकि, विश्व युद्ध के समय के बम जैसा मामला बेहद दुर्लभ है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल मदद लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.
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