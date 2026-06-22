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दर्द लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, X-Ray देखते ही उड़े डॉक्टरों के होश... शरीर में मिला 100 साल पुराना बम

सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाली घटना वायरल हो रही है. यह घटना फ्रांस के टूलूज शहर की है. जब एक 24 साल का लड़का तेज दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था. उसे लगा कि शरीर के अंदर कोई परेशानी है, लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच के लिए X-Ray किया तो लड़के के अंदर करीब 8 इंच लंबा प्रथम विश्व युद्ध का पुराना आर्टिलरी शेल निकला.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 22, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:20 AM IST
दर्द लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, X-Ray देखते ही उड़े डॉक्टरों के होश... शरीर में मिला 100 साल पुराना बम
Image Credit: Image credit: instagram/@cursednews4u

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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