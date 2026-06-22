जानकारी के मुताबिक, फ्रांस के रंगुई अस्पताल में युवक दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था. वह काफी परेशान था और उसने डॉक्टरों को बताया कि उसे अंदर कुछ फंसा हुआ महसूस हो रहा है. शुरुआत में डॉक्टरों ने सामान्य जांच की, लेकिन जब X-Ray रिपोर्ट सामने आई तो पूरा मेडिकल स्टाफ हैरान रह गया. रिपोर्ट में शरीर के अंदर एक बड़ा मेटल ऑब्जेक्ट दिखाई दिया. पहली नजर में ही डॉक्टर समझ गए कि यह कोई साधारण चीज नहीं है. जांच के बाद पता चला कि यह करीब 1918 यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय इस्तेमाल किया गया आर्टिलरी शेल था. यह देखकर अस्पताल में तुरंत अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि ऐसे पुराने विस्फोटक कई बार खतरनाक साबित हो सकते हैं. अगर इसमें विस्फोटक सामग्री बची होती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी.