बीमार होना है तो एक रात पहले बताओ... कंपनी के अतरंगी नियम पर भड़की महिला; सरेआम लगा दी बॉस की क्लास

Sick Leave Policy: कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी करने वालों की जिंदगी में डेडलाइन, मीटिंग और छुट्टियों की कहानी अक्सर चर्चा में रहती है. खासकर जब बात छुट्टी की आती है, तो कई कर्मचारियों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है. कई बार जरूरी काम होने के बावजूद छुट्टी मिलना आसान नहीं होता. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर लोग हैरानी जता रहे हैं. दरअसल, एक महिला कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर अपने ऑफिस के नए नियम का खुलासा किया है. उनका कहना है कि उनके मैनेजर ने सिक लीव को लेकर ऐसा नियम बना दिया, जिसने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया. नियम सुनकर अब इंटरनेट यूजर्स पूछ रहे हैं कि आखिर कोई इंसान पहले से कैसे जान सकता है कि वह कब बीमार होने वाला है?

दो दिन की छुट्टी के बाद मिला बड़ा सरप्राइज

दरअसल, देबलिना नाम की महिला एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया वीडियो में बताया कि वह कुछ दिनों से बीमार थीं और दो दिन की सिक लीव पर थीं. जब वह छुट्टी के बाद वापस ऑफिस पहुंचीं, तब उन्हें एक नया नियम सुनाया गया. देबलिना के अनुसार, उनके मैनेजर ने कहा कि अगर किसी को सिक लीव चाहिए, तो इसकी जानकारी एक दिन पहले देनी होगी. मतलब बीमार होने से पहले ही छुट्टी की सूचना देना जरूरी होगा. बस फिर क्या था, यह बात सुनकर महिला खुद भी हैरान रह गईं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बीमारी कोई प्लान बनाकर थोड़ी आती है.

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क्या बीमारी आने का नोटिफिकेशन मिलेगा?

वीडियो में देबलिना ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उन्हें पहले से पता चल जाए कि वह बीमार होने वाली हैं, तो यह किसी सुपरपावर से कम नहीं होगा. उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या अब हमें कोई नोटिफिकेशन मिलेगा कि कल बुखार आने वाला है, इसलिए आज छुट्टी के लिए आज ही अप्लाई कर दो? महिला ने आगे कहा कि अगर वह भविष्य देख सकतीं, तो किसी कंपनी में नौकरी करने के बजाय भविष्यवाणी करके पैसे कमा रही होतीं. यूं तो वह IPL मैच प्रेडिक्ट कर खूब पैसा कमातीं. उनका यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

अब बुखार का भी लेना होगा एप्रूवल

वीडियो की शुरुआत में महिला ने एक मजेदार लाइन भी लिखी, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. उन्होंने लिखा है कि अब बुखार का एप्रूवल भी पहले से लेना होगा. यही लाइन इंटरनेट पर लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई. यूजर्स इसे शेयर कर रहे हैं और अपने ऑफिस के अनुभव भी बता रहे हैं. कॉर्पोरेट कर्मचारियों का कहना है कि कई बार छुट्टी लेना किसी बड़े टास्क को पूरा करने से भी मुश्किल लगने लगता है.

लोगों ने सुनाए अपने ऑफिस के किस्से

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने-अपने अनुभव भी शेयर किए हैं. कई यूजर्स ने कहा कि उनके ऑफिस में भी ऐसे अजीब नियम हैं. एक यूजर ने लिखा कि मेरे मैनेजर ने भी कहा था कि बीमारी आने से पहले प्लानिंग करनी चाहिए. तो वहीं, दूसरे ने मजाक करते हुए लिखा कि अब लगता है बुखार आने से पहले कैलेंडर में एंट्री करनी पड़ेगी. एक अन्य यूजर ने लिखा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कभी-कभी ऐसे नियम बनते हैं, जिन्हें समझने से ज्यादा स्वीकार करना मुश्किल होता है.

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू कर दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कर्मचारियों से ऐसी उम्मीद करना सही है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि शायद यह नियम अचानक छुट्टियों से बचने के लिए बनाया गया होगा. फिलहाल देबलिना का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है. कई लोग इसे मजेदार मान रहे हैं, तो कुछ इसे कॉर्पोरेट लाइफ की सच्चाई बता रहे हैं. लेकिन एक बात जरूर है, इस वीडियो ने लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.