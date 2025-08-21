मैनेजर ने ऑफिस में किया फोन बैन, फिर एम्प्लॉई ने लगाया ऐसा दिमाग, बॉस को वापस लेनी पड़ गई पॉलिसी!
Manager No Phone on Work Policy: एक ऑफिस में मैनेजर ने फोन पर पूरी पाबंदी लगाई, लेकिन खुद पर नियम भारी पड़ गया. सर्वर डाउन होने पर IT कर्मचारी फोन नहीं उठाता, जिससे 17 मिस्ड कॉल्स और पैनिक मैसेज आए. अगले दिन मैनेजर ने पॉलिसी तुरंत वापस ली. घटना सोशल मीडिया पर वायरल और मजेदार प्रतिक्रियाओं का कारण बनी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:06 PM IST
Boss makes no phone policy: ऑफिस में फोन पर पाबंदी लगाना हमेशा ही विवाद का विषय रहा है. कुछ लोग कहते हैं, फोन ध्यान भटकाता है, वहीं कई लोग इसे जरूरी समझते हैं. अब हाल ही में एक कंपनी में ऐसा मजेदार मामला सामने आया कि सुनकर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे. नया मैनेजर ऑफिस में काम के दौरान फोन पर पूरी पाबंदी लगा देता है, लेकिन खुद पर यह नियम भारी पड़ जाता है. सर्वर डाउन होने पर वो बार-बार कॉल करता है और IT कर्मचारी नियम के कारण फोन नहीं उठाता. आखिरकार, मैनेजर को अपनी पॉलिसी फौरन वापस लेनी पड़ती है. यह घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोगों ने मजेदार कमेंट्स की बारिश कर दी.

ऑफिस में फोन बैन का नियम

इसके बाद नई मैनेजर ने देखा कि एक कर्मचारी काम के दौरान प्राइवेट मैसेज देख रहा था. गुस्से में उसने ऑफिस टाइम (सुबह 9 से शाम 5 बजे) फोन पर पूरी पाबंदी लगा दी और कहा कि फोन कार या लॉकर में ही रखना होगा. नियम में लिखा था “नो एक्सेप्शन”, यानी कोई बहाना नहीं चलेगा. पहले तो सभी कर्मचारी इसे मान गए, लेकिन असली मज़ा तब आया जब सर्वर डाउन हुआ.

17 मिस्ड कॉल्स और पैनिक मैसेज

16 अगस्त को शाम 4:45 बजे ऑफिस सर्वर में दिक्कत आ गई. IT सपोर्ट वाला कर्मचारी फोन कार में छोड़कर गया था, इसलिए उसने मैनेजर की 17 मिस्ड कॉल्स और पैनिक मैसेज देखे. जब उसने मैनेजर को कॉल किया, तो मैनेजर गुस्से में पूछता है, “तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई?” कर्मचारी ने शांति से जवाब दिया, “सर, आपने ही तो कहा था फोन इस्तेमाल नहीं करना, नो एक्सेप्शन. मैं सिर्फ नियम फॉलो कर रहा था.”

 

Manager said "no phones during work hours, period." So I stopped answering his calls.
byu/Mother_Soraka inMaliciousCompliance

मैनेजर ने तुरंत नियम वापस लिया

18 अगस्त को ऑफिस खुलते ही मैनेजर ने नया ईमेल भेजा और कहा कि अब कर्मचारी अपने फोन डेस्क पर रख सकते हैं ताकि इमरजेंसी में काम आ सके. यानी पॉलिसी खत्म और सब वापस पहले जैसा. यह घटना रेडिट पर शेयर की गई, जहां हजारों लोगों ने इसे पढ़कर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं.

सोशल मीडिया रिएक्शन

लोगों ने मजाकिया प्रतिक्रियाएं दीं, जैसे “मैं होता तो घर जाकर कॉल बैक करता”, “पर्सनल फोन पर काम नहीं करूंगा, ऑफिस फोन दो”, और “तो कंपनी में न टीम्स है, न स्लैक, सिर्फ पर्सनल फोन ही काम आता है?”

