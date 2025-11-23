Advertisement
trendingNow13015024
Hindi Newsजरा हटके

एम्प्लाई ने वाइफ की डिलीवरी के लिए मांगी छुट्टी, बॉस ने कहा- वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल करो... इंटरनेट पर खूब हुई बेइज्जती

Manager Denies Employee Leave: रेडिट पर इंडियन वर्क प्लेस सबरेडिट में एक शख्स ने बताया कि उसने अपनी असली पहचान छिपाकर पोस्ट किया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मदद कहां मिलेगी. उसकी पत्नी डिलीवरी के लिए अस्पताल में थी और वह पहले ही अपने मैनेजर को इसकी जानकारी दे चुका था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एम्प्लाई ने वाइफ की डिलीवरी के लिए मांगी छुट्टी, बॉस ने कहा- वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल करो... इंटरनेट पर खूब हुई बेइज्जती

Employee Leave During Wife Delivery: रेडिट पर इंडियन वर्क प्लेस सबरेडिट में एक शख्स ने बताया कि उसने अपनी असली पहचान छिपाकर पोस्ट किया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मदद कहां मिलेगी. उसकी पत्नी डिलीवरी के लिए अस्पताल में थी और वह पहले ही अपने मैनेजर को इसकी जानकारी दे चुका था. लेकिन उसे उम्मीद के विपरीत बेहद गैर-सहयोगी जवाब मिला.

छुट्टी मांगा तो मैनेजर ने क्या कहा?

कर्मचारी ने लिखा कि उसने सिर्फ दो दिन की छुट्टी मांगी थी. इसके बदले मैनेजर ने उससे पूछा कि क्या छुट्टी टाला नहीं जा सकता, क्या माता-पिता मैनेज नहीं कर सकते, और यहां तक कह दिया कि हॉस्पिटल से ही काम कर लो. इस बातचीत के दौरान वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था. कर्मचारी ने बताया कि पत्नी और बच्चे पर ध्यान देने की बजाय वह मैनेजर को समझाने में लगा रहा कि वह हॉस्पिटल रूम में लैपटॉप लेकर क्यों नहीं बैठ सकता. उसने कहा कि वित्तीय और पेशेवर डर की वजह से वह बहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कंपनी में माहौल ऐसा है कि विरोध करना नौकरी जाने जैसा जोखिम है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Find My Phone फेल, iCloud पासवर्ड भूला... फिर भी घर तक कैसे पहुंचा पत्नी का iPhone?

असल चैट में क्या-क्या बातें सामने आईं?

उसने चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए. उसने मैसेज किया कि वह दो दिन की छुट्टी ले रहा है क्योंकि पत्नी एडमिट है. मैनेजर ने जवाब दिया, “अच्छा है, लेकिन अगले हफ्ते हमारे महत्वपूर्ण काम हैं. क्या आपके पैरेंट्स हैं?” फिर कहा, “एक हफ्ते बाद छुट्टी ले लो या हॉस्पिटल से वर्क कर लो, उन्हें मैनेज करना चाहिए.” कर्मचारी ने कहा कि साथी कर्मचारी काम देख लेंगे, लेकिन मैनेजर टालता रहा. अंत में मजबूर होकर उसने कहा कि वह पत्नी के साथ रहना चाहता है, तब कहीं जाकर मैनेजर ने ईमेल भेजने को कहा.

 

My company ignored my leave request during my wife’s pregnancy
byu/Distinct_Problem2466 inIndianWorkplace

 

यह भी पढ़ें: दुबई में शाम की भीड़, न हॉर्न न जल्दबाजी... भारतीय शख्स का वायरल वीडियो, आखिर क्या है इस 'ट्रैफिक जादू' का राज?

यूजर्स ने कर्मचारी को सपोर्ट किया या सलाह दी?

रेडिट पर लोगों ने मैनेजर के व्यवहार की कड़ी आलोचना की. कई ने कहा कि परिवार पहले है, काम हमेशा मिलता रहेगा. कुछ ने उसे चेताया कि वह हर बात मैनेजर के सामने ना खोले और जरूरी बातें व्हाट्सऐप पर नहीं, ईमेल में लिखे. कई यूजर्स ने कहा कि सभी नेता ऐसे नहीं होते, लेकिन यह मैनेजर साइको जैसा है. उन्होंने सलाह दी कि अपनी छुट्टी की सूचना ईमेल में लिखकर सीसी कर दो और उसके बाद किसी दबाव में मत आओ, क्योंकि बच्चा पैदा होना जीवन का सबसे अहम पल होता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

deliveryviralTrendin

Trending news

अबतक 5 BLO की मौत, आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, A से Z तक पूरी कहानी
Sir
अबतक 5 BLO की मौत, आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, A से Z तक पूरी कहानी
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र