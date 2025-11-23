एम्प्लाई ने वाइफ की डिलीवरी के लिए मांगी छुट्टी, बॉस ने कहा- वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल करो... इंटरनेट पर खूब हुई बेइज्जती

Trending Photos
Employee Leave During Wife Delivery: रेडिट पर इंडियन वर्क प्लेस सबरेडिट में एक शख्स ने बताया कि उसने अपनी असली पहचान छिपाकर पोस्ट किया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मदद कहां मिलेगी. उसकी पत्नी डिलीवरी के लिए अस्पताल में थी और वह पहले ही अपने मैनेजर को इसकी जानकारी दे चुका था. लेकिन उसे उम्मीद के विपरीत बेहद गैर-सहयोगी जवाब मिला.
छुट्टी मांगा तो मैनेजर ने क्या कहा?
कर्मचारी ने लिखा कि उसने सिर्फ दो दिन की छुट्टी मांगी थी. इसके बदले मैनेजर ने उससे पूछा कि क्या छुट्टी टाला नहीं जा सकता, क्या माता-पिता मैनेज नहीं कर सकते, और यहां तक कह दिया कि हॉस्पिटल से ही काम कर लो. इस बातचीत के दौरान वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था. कर्मचारी ने बताया कि पत्नी और बच्चे पर ध्यान देने की बजाय वह मैनेजर को समझाने में लगा रहा कि वह हॉस्पिटल रूम में लैपटॉप लेकर क्यों नहीं बैठ सकता. उसने कहा कि वित्तीय और पेशेवर डर की वजह से वह बहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कंपनी में माहौल ऐसा है कि विरोध करना नौकरी जाने जैसा जोखिम है.
असल चैट में क्या-क्या बातें सामने आईं?
उसने चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए. उसने मैसेज किया कि वह दो दिन की छुट्टी ले रहा है क्योंकि पत्नी एडमिट है. मैनेजर ने जवाब दिया, “अच्छा है, लेकिन अगले हफ्ते हमारे महत्वपूर्ण काम हैं. क्या आपके पैरेंट्स हैं?” फिर कहा, “एक हफ्ते बाद छुट्टी ले लो या हॉस्पिटल से वर्क कर लो, उन्हें मैनेज करना चाहिए.” कर्मचारी ने कहा कि साथी कर्मचारी काम देख लेंगे, लेकिन मैनेजर टालता रहा. अंत में मजबूर होकर उसने कहा कि वह पत्नी के साथ रहना चाहता है, तब कहीं जाकर मैनेजर ने ईमेल भेजने को कहा.
My company ignored my leave request during my wife’s pregnancy
byu/Distinct_Problem2466 inIndianWorkplace
यूजर्स ने कर्मचारी को सपोर्ट किया या सलाह दी?
रेडिट पर लोगों ने मैनेजर के व्यवहार की कड़ी आलोचना की. कई ने कहा कि परिवार पहले है, काम हमेशा मिलता रहेगा. कुछ ने उसे चेताया कि वह हर बात मैनेजर के सामने ना खोले और जरूरी बातें व्हाट्सऐप पर नहीं, ईमेल में लिखे. कई यूजर्स ने कहा कि सभी नेता ऐसे नहीं होते, लेकिन यह मैनेजर साइको जैसा है. उन्होंने सलाह दी कि अपनी छुट्टी की सूचना ईमेल में लिखकर सीसी कर दो और उसके बाद किसी दबाव में मत आओ, क्योंकि बच्चा पैदा होना जीवन का सबसे अहम पल होता है.